Слабовидящие москвичи смогут голосовать онлайн на выборах 9-11 сентября

С 9 по 11 сентября по всей России пройдут выборы в законодательные и представительные органы различного уровня. Жители столицы будут голосовать за муниципальных депутатов. В этом году в Москве применят уже зарекомендовавшую себя систему дистанционного электронного голосования.
Это значит, что москвичи смогут сделать выбор, не вставая с дивана. Достаточно лишь обладать активным избирательным правом и оформить полную учетную запись на портале mos.ru. Отдать голос за своего кандидата можно будет всего в несколько кликов.
К слову, принять участие в московских выборах без проблем смогут и люди с ограниченными возможностями. Раньше из-за проблем со здоровьем им приходилось либо добираться на избирательные участки с посторонней помощью, либо записываться на надобное голосование.
Сегодня эта проблема решена. Систему ДЭГ адаптировали под людей, имеющих проблемы со зрением. Специальные программы экранного доступа, которые используют люди с нарушениями зрения и моторики при работе с компьютером, помогут выбрать муниципальных депутатов 9-11 сентября.
Разработчики цифровой платформы сделали ее полностью совместимой с так называемыми скринридерами. Теперь всю информацию с монитора можно перевести в речь. Специальные программы не только озвучат текст, но и укажут на активные кнопки, поля ввода информации, ссылки и так далее.
К слову, система онлайн-голосования уже прошла тесты на совместимость со скринридерами. ДЭГ для людей с нарушением зрения применялся и в прошлом году во время выборов депутатов Госдумы РФ.