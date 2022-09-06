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Общество
Как бороться с осенней депрессией: совет психотерапевта

Как бороться с осенней депрессией: совет психотерапевта

Едва ли не каждый человек порой сталкивался с осенней хандрой. Как ей противостоять, рассказал эксперт.
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С наступлением осени многие люди начинают хандрить и чувствовать упадок сил. Избавиться от подавленного настроения поможет составление так называемого "бизнес-плана" по повышению самооценки, считает член Российской профессиональной психотерапевтической лиги Ирина Крашкина.

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Лучшие упражнения против осенней хандры

По мнению психотерапевта, необходимо начать работать над собой, проявлять заботу о близких. В плане нужно внести цикл занятий, которые касаются физики тела или искусства, а также те дела, которые приносят радость. Только так можно быстро победить сезонную хандру, считает эксперт.

Очевидно, что хобби и отдых повысят настроение. Поддаваться унынию ни в коем случае нельзя, поскольку это может привести к затяжной депрессии, из которой выводить уже должны специалисты.

"Выход из осенней хандры возможен только через структурирование свободного времени", – считает Крашкина.

Ранее психолог, руководитель психологического центра "Счастливая жизнь" Мария Полякова привела 11 лайфхаков, как противостоять осенней хандре. Эксперт отметила, что люди по-разному ощущают приближение холодного сезона. Все зависит от психотипа человека.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: F. Herrmann/blickwinkel/www.globallookpress.com
Автор: 6 сентября 2022, 20:24 Источник: РИАМО ✓ Надежный источник

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