День Фаддея: что нельзя делать в праздник 3 сентября

История
В I веке в сирийском городе Едесса некий Фаддей уверовал, услышав проповедь Иоанна Крестителя в Иерусалиме. Он последовал за Иисусом и стал одним из 70 апостолов. Апостол проповедовал в Сирии и Месопотамии, основал два храма в Эдессе и в Вирите. Святой продолжал странствия и обратил в веру многих жрецов и самого князя Авгаря.
Васса Аллонская также была родом из Едессы, но жила на рубеже III–IV веков. Ее муж был языческим жрецом, но трех сыновей Васса вырастила христианами. Узнав о вероисповедании, судьи предали мученическим пыткам одного сына за другим. Саму же ее заключили в тюрьму и морили голодом. Васса не отреклась от веры и была казнена проконсулом Македонским.
Традиции и приметы
Приметы в этот день связаны с наступающей осенью. Если погода ясная — то еще четыре недели будет тепло. Пожелтели березы, значит ждать ранней осени.
3 сентября в народном календаре — последний день сбора яблок. Плоды стоило не вытирать полотенцем, а оставить сушиться под навесом. Так, на кожуре оставался восковой налет для долгого хранения.
Крестьяне в этот день собирали лен, домашние — квасили капусту.
Незамужним советовали 3 сентября провести дома у окна — мимо может пройти будущий муж.
Что нельзя делать 3 сентября
3 сентября в народном календаре — последний день сбора яблок. Плоды стоило не вытирать полотенцем, а оставить сушиться под навесом. Так, на кожуре оставался восковой налет для долгого хранения.
Нельзя слушать чужие советы и отпускать детей гулять без взрослых.
В день яблочного сбора не готовили блюд из яблок. Иначе, может случиться разлад.
3 сентября не приглашают и не ходят в гости кроме родственников, а то не избежать конфликта и неприятностей.