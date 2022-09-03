День Фаддея: что нельзя делать в праздник 3 сентября

3 сентября православные чтят память святого Фаддея Проповедника и вспоминают мученицу Вассу Алонскую.

История

В I веке в сирийском городе Едесса некий Фаддей уверовал, услышав проповедь Иоанна Крестителя в Иерусалиме. Он последовал за Иисусом и стал одним из 70 апостолов. Апостол проповедовал в Сирии и Месопотамии, основал два храма в Эдессе и в Вирите. Святой продолжал странствия и обратил в веру многих жрецов и самого князя Авгаря.

Васса Аллонская также была родом из Едессы, но жила на рубеже III–IV веков. Ее муж был языческим жрецом, но трех сыновей Васса вырастила христианами. Узнав о вероисповедании, судьи предали мученическим пыткам одного сына за другим. Саму же ее заключили в тюрьму и морили голодом. Васса не отреклась от веры и была казнена проконсулом Македонским.

Традиции и приметы

Приметы в этот день связаны с наступающей осенью. Если погода ясная — то еще четыре недели будет тепло. Пожелтели березы, значит ждать ранней осени.

3 сентября в народном календаре — последний день сбора яблок. Плоды стоило не вытирать полотенцем, а оставить сушиться под навесом. Так, на кожуре оставался восковой налет для долгого хранения.

Крестьяне в этот день собирали лен, домашние — квасили капусту.

Незамужним советовали 3 сентября провести дома у окна — мимо может пройти будущий муж.

Что нельзя делать 3 сентября

3 сентября в народном календаре — последний день сбора яблок. Плоды стоило не вытирать полотенцем, а оставить сушиться под навесом. Так, на кожуре оставался восковой налет для долгого хранения.

Нельзя слушать чужие советы и отпускать детей гулять без взрослых.

В день яблочного сбора не готовили блюд из яблок. Иначе, может случиться разлад.

3 сентября не приглашают и не ходят в гости кроме родственников, а то не избежать конфликта и неприятностей.