Кто имеет право на отсрочку от частичной мобилизации в России: адвокат перечислил категории граждан

21 сентября в России началась частичная мобилизация. Министр обороны Сергей Шойгу распорядился приступить к исполнению соответствующего указа президента России Владимира Путина. По словам главы ведомства, мобилизуют тех, кто служил, имеет боевой опыт и военно-учетную специальность.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что в ближайшее время кабинет министров определит, кто будет иметь право на отсрочку от мобилизации. При этом в указе президента говорится, что среди таких граждан – работники предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Адвокат Вадим Багатурия рассказал, что отсрочка от частичной мобилизации может быть предоставлена тем, кто:
- ухаживает за больным родственником;
- является опекуном несовершеннолетнего брата или сестры;
- имеет на иждивении четырех и более детей до 16 лет;
- является отцом-одиночкой;
- является одним совершеннолетним среди братьев и сестер в возрасте до восьми лет, которые воспитываются лишь матерью, без отца.
По словам адвоката, от частичной мобилизации могут также освободить сенаторов и депутатов Государственной Думы.
Ранее "Дни.ру" писали, какие льготы предоставляются для мобилизованных участников спецоперации.