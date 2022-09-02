Самойлов день: народные приметы и традиции 2 сентября

История
Пророк Самуил жил в XI веке до нашей эры — за 1146 лет до Рождества Христова. Он — последний из знаменитых израильских судей с особым авторитетом среди израильтян.
С трехлетнего возраста мальчик был в скинии на попечении у первосвященника Илия. С самого детства Самуил предсказывал разные события. Так, в 12 лет он предупредил — Бог покарает весь дом Илия из-за сыновей. Отец их не контролирует, а те творят нечестивые дела.
Когда пророчество сбылось, жители назвали Самуила судьей. При нем филистимляне вернули ковчег, а израильтяне вернулись в захваченные города. Самуил организовывал и особые общины для народного просвещения.
Пророк умер в 88 лет, а в 406 году его мощи были перенесены из Иудеи в Константинополь. По преданию именно Самуил составил Книгу Судей.
Традиции и приметы
Самойлов день приходится на начало сентября — хозяйственные работы еще шли, а в деревнях собирали последний урожай моркови и свеклы. Последний считается "девичьим" овощем, поэтому для счастья в личной жизни на стол ставили свекольные блюда.
2 сентября подавали жареную картошку с грибами, чтобы урожай был богат, а зима — сытая. За грибами не следовало ходить в одиночку, чтобы не попасть к нечистой силе.
Что нельзя делать 2 сентября
Нельзя оставлять детей без присмотра. Злые духи напугают малыша и причинят ему вред.
Не стоит стричь волосы и ногти — иначе жизнь будет короткой.
Следует избегать конфликтов и принятия важных решений. А еще лучше не заводить новых знакомств, те могут принести потери.