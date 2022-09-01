Донская икона Божией матери: что нельзя делать 1 сентября в церковный праздник

1 сентября 2022 года православные посылают молитвы к Пресвятой Богородице и почитают Донскую икону Божией матери. Сегодня православный календарь рекомендует быть сдержанными и соблюдать некоторые запреты. Церковный праздник к этому располагает.

Донская икона Божией матери — творение Феофана Грека. Название это изображение Пресвятой Богородицы получило из-за могущественной связи с победой князя Димитрия на берегах Дона. А церковный праздник в знак почета основали несколько позже, когда лик Богоматери снова поддержал защитников в бою.

История

В конце 16 века войско неприятелей во главе с царевичем Нурадином и Муратом-Гиреем расположилось в Москве. Прогнать врагов с русской земли, по преданию, помогла именно Донская Икона Божией матери: с ней совершили крестный ход, и в решающий день разместили в походной церкви.

Под влиянием изображения Богородицы татар разгромили, они сбежали, признав поражение. А в 1592 году установили своеобразный церковный праздник в честь иконы. По новому стилю его принято отмечать каждое 1 сентября.

Что нельзя делать сегодня

Ответ прост: сквернословить, предаваться разврату, а также корыстным и пагубным для общества мыслям. Запрещено совершать поступки из-за злости, агрессии, причинять физическую и эмоциональную боль живым существам. Донская икона Божией матери 1 сентября 2022 года, согласно верованиям, способна оказывать мощное воздействие на людей и даже наказывать тех, кто ослушается заповедей Христа.

Обычаи и традиции

Православный календарь утверждает: церковный праздник сегодня следует провести с благими намерениями. Полезно вершить светлые деяния, однако не из эгоистичных побуждений, а из любви ко всему сущему. Пресвятой Богородице в этот день молятся о заступничестве, Богоматерь просят защитить от различных бед и происков дьявола. Донская икона Божией матери 1 сентября традиционно считается проводником между простыми смертными и Высшими силами.