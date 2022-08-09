Москвичи смогут выиграть более 600 тысяч призов во время выборов мундепов

Орбакайте сильно истощена Успенская укатила из России Звездные рецепты Гороскоп

Топ новостей недели

Проводили артиста со всеми с почестями: в Израиле простились с 66-летним Шифриным
Променял жену на американскую партнершу и тихо развелся: как рухнул брак Петра Чернышева
Успевший обрюхатить Бузову 250-килограммовый сын Сафронова похвастался жирным дитя: Бегемот уже вылетел
Хорошая стратегия: почему в России вырос спрос на новостройки
партнеры
Вторник
9 августа
Лента новостей
13:37
Всеми забытый предатель-беглец Шац напрыгнул на патриота Миронова
13:37
Задохнулся: Тяжелобольной Корчевников ушел в другой мир после жутких страданий
13:07
Поймал и затащил в машину: издевательства над лисенком попали на видео
12:46
В Москве взлетели цены на квартиры в новостройках бизнес-класса
12:46
Дети от миллионера, связь с Костомаровым и 26 лет брака: что стало с актрисой Гусевой
12:38
"Глухота и слепота": Изрезанному хирургами Корчевникову вынесли страшный приговор
12:02
Как защитить деньги от судебных приставов?
11:56
"Покинула страну": Успенская сбежала за бугор после угрозы тюремного заключения
11:56
Мошенники обобрали пассажиров BlaBlaCar на миллионы
11:48
В Москве куплено "элитки" на 1 трлн рублей
11:36
Ободрала как липку: Бездельница Брухунова прибрала к рукам деньжищи старика Петросяна после похорон
11:14
Стрельба и пятеро задержанных: В петербургском Мурино подрались бойцы ММА и рэперы
11:04
В России может появиться "поколенческая" ипотека на 100 лет: в чем плюсы
10:51
"У нас с тобой дочка!": объявился тайный ребенок Баскова от старой подруги
10:32
СМИ: Российские авиакомпании начали разбирать самолеты на запчасти
09:56
"Сдерживала эмоции на пике удовольствия": Аверин рассказал пикантную постельную историю
09:46
"Какой-то мужик сзади": Изнасилованный в детстве Костюшкин снова пережил надругательство
08:46
Народ молится: Выловленную из реки Толкалину истыкали проводами
08:25
"Забыть невозможно": страшный пожар прервал близость Гвоздиковой с известным актером-красавцем
06:04
"Одна толще другой": млеющие на пляже Пересильд, Смехова и Кабо засветили дряблые прелести без прикрас
04:14
"Приключения на попу найти элементарно": Гостившую у наркобарона Седокову подняли на вилы
02:13
"Ненормальные": Кейт Миддлтон и принцу Уильяму намяли бока за странное поведение
00:31
"Тело сильно разбухло": труп с насаженными гвоздями разложился в подвале дома
00:03
Пантелеймон Кочанный: что нельзя делать в церковный праздник 9 августа
21:53
Жена облизала плешивые залысины старого Диброва: Супер-пупер вкусный
21:08
"Кто мог это сделать? Маньяк?": в окрестностях Орехово-Зуева прибили гнома
20:49
"Странно смотрится": Вспотевшую с волосатым качком тощую Ходченкову нашли без признаков жизни
20:06
"Встретили в роддоме недоношенного, зато потом…": схоронившая ребенка Поплавская кричит о своем счастье
19:44
Враг фигуры №1: как популярный продукт делает людей толстыми
18:43
"Срам!": гребущего грязные деньги Маликова обмакнули в гущу помета
17:54
"Как не хватает твоей улыбки": внезапно умершую Яковлеву оплакивают как святую
17:50
Мал да удал! Наяривающий рукой между ног Малахов засветил вялый сморчок
17:02
"Неужели извращенец?": оголившая смешную грудь плоскодонка Мороз сделала Виторгана козлом отпущения
16:41
Тебе тут не место: Намин отказался звать 65-летнего Маршала в новый состав "Парка Горького"
16:13
"Это удар": лижущих дрянь малолетних дочерей Виторгана застыдили на всю страну
15:49
Похоронила дочку и мужа, а родить решилась лишь в 40: что стало со звездой "Иронии судьбы" Науменко
15:39
Как проверить возможность голосовать онлайн на выборах в сентябре 2022 года
14:51
В Волоколамске 2 машины провалились колесами под асфальт
14:43
В Екатеринбурге скончался участник 10-километрового забега
14:38
В Сочи турист погиб от удара молнии
14:28
"Стоят дорого": Серьезные проблемы опустошили карманы задыхающегося на чужбине Солнцева
14:24
Под Ростовом семья из трех человек пострадала в аварии
14:24
В России участились случаи обмана при бронировании жилья
14:07
Умер советский космонавт Филипченко
13:53
В Оренбургской области пьяный пенсионер попал в аварию
13:38
В пригороде Петербурга произошла массовая драка со стрельбой
13:22
Почему в России подорожала долгосрочная аренда
13:20
"Паралич": Изрезанный хирургами престарелый Шуфутинский еле шевелится
12:36
От трясущей голыми телесами перед толпой Бритни Спирс отвернулись дети: Обидно!
12:35
Сбежавшая из России Гагарина повернулась спиной к народу: Даже как-то мерзко
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Животное": Осквернивший православие любовник Бабкиной подался в обитель геев глазеть на попки смазливых мальчиков
"Невыносимо видеть эти муки": Навка молится за малолетнюю дочь
Тебе тут не место: Намин отказался звать 65-летнего Маршала в новый состав "Парка Горького"
"Слезы на глазах": резко сдавшая 75-летняя Ротару стала овощем
"Брежневу лихорадит": стало известно о беременности певицы на грани развода
"Паралич": Изрезанный хирургами престарелый Шуфутинский еле шевелится
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Москвичи смогут выиграть более 600 тысяч призов во время выборов мундепов

Москвичи смогут выиграть более 600 тысяч призов во время выборов мундепов

Мэр столицы Сергей Собянин поддержал предложение провести акцию "Миллион призов" на предстоящих муниципальных выборах. С инициативой выступила Московская торгово-промышленная палата (МТПП).
прочитано 196 раз

Розыгрыш пройдет среди участников онлайн-голосования. Москвичи смогут выиграть один из 100 автомобилей, а также три, четыре, пять или 10 тысяч призовых баллов. Всего – более 600 тысяч призов.

ПО ТЕМЕ

Предприниматели Москвы предложили провести акцию "Миллион призов" среди участников ДЭГ

 Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Один балл равен одному рублю. На них можно оплатить покупки в магазинах одежды и обуви, товаров для дома, продуктовых супермаркетах, расплатиться в ресторанах, музеях, театрах. Также можно направить баллы на благотворительность или пополнить карту "Тройка".

Для участия в розыгрыше необходимо уникальный код. Его пришлют участникам онлайн-голосования до выборов.

Розыгрыши пройдут 10, 11 и 12 сентября. Для участия необходимо проголосовать дистанционно до 20:00 в день накануне розыгрыша. Победителям сообщат о выигрыше по СМС, также они смогут проверить результаты самостоятельно на сайте программы ag-vmeste.ru.

Решить, куда потратить баллы, можно будет с 11 сентября в разделе "Партнеры". Обменять баллы на промокод необходимо до 14 декабря 2022 года, а распорядиться промокодами – до 15 декабря текущего года.

В 2021 году среди участников дистанционного электронного голосования разыграли 250 тысяч призов. Самые удачливые москвичи стали обладателями квартир и автомобилей. Другие получили сертификаты на покупки номиналом от десяти до ста тысяч рублей.

Выборы муниципальных депутатов Москвы пройдут с 9 по 11 сентября. Голосование состоится во всех районах, кроме Щукина и большей части ТиНАО.

ПРОПАЛИ ДОКУМЕНТЫ НА КВАРТИРУ: ЧТО ДЕЛАТЬ?

Фото: Mos.ru
Автор: 9 августа 2022, 12:19 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"У нас с тобой дочка!": объявился тайный ребенок Баскова от старой подруги

Народ в шоке
Шоу-бизнес

Ободрала как липку: Бездельница Брухунова прибрала к рукам деньжищи старика Петросяна после похорон

Раскрыта правда
Шоу-бизнес

"Глухота и слепота": Изрезанному хирургами Корчевникову вынесли страшный приговор

Что с ним?
Шоу-бизнес

"Покинула страну": Успенская сбежала за бугор после угрозы тюремного заключения

Устроившая скандал певица улетела из России

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 8 по 14 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 июля 2022 года

Здоровье

В Москве выявили первые случаи заражения новым штаммом ковида
Спасайся, кто может! После COVID-19 миру предрекли страшные напасти
В России растет доля более заразных вариантов "омикрона". Ждать ли новых ограничений?
Москвичей призвали снова носить маски в помещении

Спорт

"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния
"Рак мозга": почему Медведева поставила спортивную карьеру на паузу
"Нет ни совести, ни чести": укатившая в США Тутберидзе взорвалась из-за наглой лжи
Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением

Регионы

"Кто мог это сделать? Маньяк?": в окрестностях Орехово-Зуева прибили гнома
В Екатеринбурге скончался участник 10-километрового забега
В Сочи турист погиб от удара молнии
В Оренбургской области пьяный пенсионер попал в аварию
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+