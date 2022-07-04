Члены клубов "Московское долголетие" могут продолжить занятия на даче

Похороны Пьера Нарцисса "Ласковый май" разоблачили Звездные рецепты Гороскоп

Топ новостей недели

Белая и холодная: Тело окровавленной Толкалиной нашли в реке
"Дико обидно": малолетняя дочь предателя Панина обслуживает престарелых иностранцев ради куска хлеба
"Правильно сделал": издыхающий Розенбаум облизал схватившего украинский флаг предателя Макаревича
"Раздела имущества не будет": убитая горем вдова Шатунова кинулась оформлять наследство
партнеры
Понедельник
4 июля
Лента новостей
14:57
"Изгой и объект насмешек": необъятный сын Сафронова поразил неожиданным поступком
14:53
"До последнего надеялась": Сраженная тяжелой болезнью Валерия отменила концерты
14:52
Мопед вдребезги: жуткое ДТП с пострадавшим попало на видео
14:49
США следует готовиться к новым сюрпризам от Путина – TNI
14:45
"Не препятствует молодому мужу ходить "налево": Кравец о сексуальных утехах Пугачевой и Галкина
14:26
В Подмосковье мошенник обокрал пенсионерку на 100 тысяч рублей
14:18
Бросивший дочь Мамаев задолжал по алиментам больше миллиона: Пришлось выплачивать приставам
14:14
В екатеринбургском метро пострадали женщина с ребенком
14:03
Располневшая Лорак шокировала народ: Что за вид?
14:00
Черное хвостатое чудище с копытами бросилось под колеса машины (видео)
13:59
"Недружественная политика": Путин отказался поздравлять Байден с Днем независимости США
13:50
Что нужно знать о срочном выкупе квартир?
13:38
"Такой смелый и острый": униженная Собчак осадила плюнувшего в нее известного комика
13:28
Дальнейшая работа невозможна: Загнанной в угол Кожевниковой вынесли вердикт
13:13
Били по городу: брошенные позиции ВСУ сняли на видео
13:09
"Не знаю, что будет завтра": Возлюбленная Виторгана рассказала о страшных муках
12:52
Храбрый кот спас дом хозяев от медведя – видео
12:48
Рост цен и запрет на внж: Что ждет владеющих квартирами в Турции россиян
12:45
"Сами в руки ползут": 55-летний Киркоров не может удержаться от ночных шалостей
12:30
Москвичей предупредили о грозовых дождях на текущей неделе
12:20
Россиянам рассказали о штрафах за смену окон в квартире
12:15
Не бедствует: Раскрыт размер пенсии Якубовича
12:03
С детства живет в Европе и посвящает маме тату: что стало с единственной дочерью Литвиновой
11:59
В Москве Tesla попала в аварию с машиной
11:57
Названы крупнейшие новостройки Москвы
11:53
Дряблая кожа и пустое декольте: разодевшаяся Собчак распугала народ
11:44
Столкнувшаяся с насилием Борисова продалась иностранцу за 17 тысяч рублей
11:43
Чтобы у твоей могилы люди тоже улыбались: Заворотнюк со стаканом призывно отклячилась у места скорби
11:23
Замужняя Собчак укатила за бугор с чужим мужиком: Страшненький и лысый
11:21
Жителям США вместо салюта показали букву Z – видео
11:11
"Хреновенько мне что-то": Шатунов жаловался на здоровье за несколько дней до смерти
11:00
Террористическое государство: депутат Морозов обвинил США в агрессии против России
10:57
Допрыгался: весельчак Жуков вляпался в криминальные разборки с МВД
10:34
"Внебрачные дети": Раскрыты причины спешного оформления наследства вдовой Шатунова
10:28
"И как теперь уснуть?": 58-летняя Лолита показала тату на обнаженном теле
10:11
Годами живут с абьюзерами: севшая в лужу с мужиками Бородина решила научить дочерей жизни
10:10
Пока Путин у власти: Россия заставила НАТО расколоться на три части
10:06
Поп-королева повержена: 45-летние рокеры "Земляне" побили 63-летнюю Мадонну
09:40
"Не хватало": расставшаяся со сценой Пугачева допустила досадный промах
09:38
Риэлторы уходят с рынка
09:18
Не владел нотами: Кушанашвили растоптал не умевшего петь счастливчика из детдома Шатунова
09:17
Дом за миллион: Путин жестко наказал сбежавшую из России Брежневу
09:04
Показавшую нового молодчика Волочкову выдали дрожащие руки: После приступов эпилептических
08:57
"Чувствую себя полной тряпкой": Киркоров объяснился за нажратый летом живот
08:50
"Скоро растворитесь": решившая лечь в могилу Литвинова перебивается с картошки на воду за границей
06:23
Тело в тренде. Мода на худобу возвращается?
04:09
"Облизывает и терпит": прооперированная после беременности киска показала интимные ласки на видео
02:06
Как не сгореть дома и на работе: советы экспертов по подбору кондиционеров
00:13
Ульянов день: что нельзя делать 4 июля 2022 года
22:32
"Как до Уфы доехать": медведь-регулировщик стал звездой Сети
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"На шагающих утят": милых обитателей заповедника сняли на видео
Упитанный еж вышел к оживленной дороге (видео)
"Как до Уфы доехать": медведь-регулировщик стал звездой Сети
Повезло с красавцем-зятем: вся семья долго скрывавшей своего мужика Фриске наконец-то в сборе
"Облизывает и терпит": прооперированная после беременности киска показала интимные ласки на видео
Мефодьев день: что нельзя делать 3 июля 2022 года
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Члены клубов "Московское долголетие" могут продолжить занятия на даче

Члены клубов "Московское долголетие" могут продолжить занятия на даче

Благодаря дистанционному формату находящиеся на даче участники проекта "Московское долголетие" могут не прерывать занятия. Онлайн-уроки посещает уже более 94 тысяч человек.
прочитано 104 раза

Раньше участникам клубов "Московское долголетие" приходилось прерывать занятия из-за поездок на дачу. Проблему удалось решить благодаря онлайн-формату. Он появился в 2020 году.

ПО ТЕМЕ

Собянин рассказал об открытии новых центров "Московское долголетие"

Теперь москвичи старшего возраста могут посещать уроки дистанционно в любом месте. Единственное условие – стабильное подключение к интернету.

"В настоящий момент уроки в дистанционном формате посещают около 94,5 тысячи человек, многие из них продолжают занятия на даче", – сообщил замглавы Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

Наибольшим спросом в формате онлайн пользуется гимнастика. Ее выбирают 19% участников, которые занимаются дистанционно.

Занятия проводят профессиональные спортивные инструкторы. Они проговаривают каждое движение, в конце тренировки обсуждаются возникшие трудности.

Также популярностью пользуются онлайн-занятия по искусству, истории и краеведению. Многие участники проекта записываются на направление "Красота и стиль", где специалисты учат ухаживать за лицом и телом, правильно питаться, рассказывают о практике самомассажа.

Кроме того, для дачников доступны онлайн-уроки по садоводству и ландшафтному дизайну. Пожилых москвичей знакомят с основами дизайна дачных участков, тонкостями ухода за растениями, подготовки почвы, борьбы с вредителями.

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения Москвы

На сегодняшний день в Москве работает 52 центра "Московское долголетие", а к концу текущего года их будет более 70, сообщил ранее мэр столицы Сергей Собянин. Одномоментно в клубах занимаются 160 тысяч человек, уточнил он.

Программа "Московское долголетие" действует с 2018 года. За эти годы создано более 9,5 тысячи групп.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения Москвы
Автор: 4 июля 2022, 13:55 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Недвижимость

Дом за миллион: Путин жестко наказал сбежавшую из России Брежневу

Певица уехала в Италию
Шоу-бизнес

"Скоро растворитесь": решившая лечь в могилу Литвинова перебивается с картошки на воду за границей

Актриса исчезает
Шоу-бизнес

Не владел нотами: Кушанашвили растоптал не умевшего петь счастливчика из детдома Шатунова

Певцу не дают покоя на том свете
Шоу-бизнес

Показавшую нового молодчика Волочкову выдали дрожащие руки: После приступов эпилептических

Народ обеспокоен

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 4 по 10 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 июня по 3 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 20 по 26 июня 2022 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года

Здоровье

В России отменили все антиковидные ограничения
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 1282 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализирован 2281 человек
В Москве начали оформлять компенсации за ковидные штрафы

Спорт

"Все переживают": Тутберидзе заподозрили в намерении примкнуть к американцам
Умер заслуженный мастер спорта СССР
"Заслужил": Федотова назначили главным тренером ЦСКА
Умар Кремлев – за бокс во благо

Регионы

В Подмосковье мошенник обокрал пенсионерку на 100 тысяч рублей
В екатеринбургском метро пострадали женщина с ребенком
В Петербурге полиция задержала вратаря сборной России
В Пензенской области ссора супругов обернулась поножовщиной
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+