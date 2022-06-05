День Левона Огуречника: приметы и традиции 5 июня

5 июня 2022 года верующие отмечают православный праздник – обретение мощей святителя Леонтия Ростовского. В народе его называют просто – день Левона Огуречника.

История

Леонтий Ростовский вошел в историю как один из выдающихся святителей. Он жил в 11 веке от Рождества Христова, давал отпор иноверцам, крестил людей и приобщал их к Богу. Церковный деятель был убит безжалостными язычниками, а впоследствии его гроб разместили в храме. Прикладываясь к нему, прихожане исцелялись, так что день обретения мощей отметили в церковном календаре. Издавна 5 июня празднуют день Левона Огуречника, так как в это время кончается подходящий период для посадки огурцов.

Что нельзя делать

Согласно народной молве, в православный праздник нельзя мыть голову, чтобы не было проблем на работе. Кроме того, в день Левона Огуречника запрещено смотреть, как другие трудятся. 5 июня 2022 года не подходит для ремонта дома и каких-либо вещей. В противном случае, как говорят в народе, результат не оправдает надежд. А еще стоит повременить с переездом, если он запланирован. Иначе могут возникнуть финансовые неурядицы.

Приметы и традиции

Огородники в день Левона Огуречника завершают посадку огурцов. Считается плохой приметой отложить рассаду на более позднюю дату. В православный праздник принято удобрять землю, чтобы вырастить вкусные и полезные овощи. Также есть традиция 5 июня ходить в гости и принимать их у себя.

Согласно приметам, если на огурцах появились оводы — будет хороший урожай. Много ползающих муравьев на земле — к засухе. А духота на рассвете в день Левона Огуречника — к ненастью. Если жуки 5 июня летают быстро и резво — погода будет хорошей.