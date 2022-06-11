Тополиный пух, жара, июнь: где можно искупаться в Москве

В Москве стартовал пляжный сезон, а значит, на выходных многие захотят освежиться. Теперь есть список мест, где это можно сделать безопасно.

Пляж "Серебряный бор – 2"



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Можно добраться от ст. м. "Белорусская", "Беговая", "Полежаевская" на автобусах № т20, т86. Также от ст. м. "Полежаевская" ходят автобусах № т21 и № т65 и маршрутка № 190.

Бесплатно можно воспользоваться душевыми и спортивными площадками.

Время работы: с 10:00 до 22:00.

Адрес: ул. Таманская, 44.

Пляж "Серебряный бор – 3"

Добраться можно также, как и до пляжа "Серебряный бор – 2".

Бесплатно можно воспользоваться площадкой для воркаута.

Время работы с 10:00 до 22:00.

Адрес: 4-я линия Хорошевского Серебряного Бора, 15

Пляж "Левобережный"

Доехать можно от ст. м. "Речной вокзал" на автобусах № 138, 739 до остановки "Гостиница "Союз", а также от ст. м. "Водный стадион" на автобусе № 65.

Бесплатно можно воспользоваться лежаками, теневыми навесами, детскими и спортивными площадками, сыграть пляжный волейбол или футбол.

Время работы: круглосуточно.

Адрес: Прибрежный проезд, 5.

Зона отдыха "Тропарево"

Можно добраться от ст. м. "Теплый стан" на маршрутке № 388м до остановки "Парк Тропарево". От ст. м. "Коньково" ходят автобусы № 295 и маршрутное такси № 336 до остановки "Студгородок", затем придется пройти пешком около километра.

Бесплатно можно воспользоваться шезлонгами и детской площадкой.

Время работы: круглосуточно.

Адрес: ул. Академика Виноградова, 12

Зона отдыха "Мещерское"



Доехать можно на автобусе автобус № 753М от ст. м. "Киевская", "Кутузовская" и "Парк Победы" до остановки "Поселок Мещерский". От ст. м. "Пионерская" и "Кунцевская" автобусом № 575М до остановок "Поселок Мещерский" или "Новомещерский проезд".

Бесплатно можно воспользоваться шезлонгами, беседками, краном с питьевой водой.

Время работы: круглосуточно.

Адрес: ул. Воскресенская, 5

ВЕРХНИЙ ПУТЯЕВСКИЙ ПРУД

Доехать можно от ст. м. "ВДНХ"на трамвае №11 до ост. "Площадь юннатов" или дойти пешком через парк от ст. м. "Сокольники".

Бесплатно можно воспользоваться фонтанчиками с питьевой водой, игровой зоной для детей, волейбольной площадкой.

Время работы: с 09:00 до 21:00.

Адрес: парк "Сокольники", 4-й Лучевой просек.