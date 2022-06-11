Троицкая родительская суббота: что нельзя делать 11 июня

ИСТОРИЯ
В этот церковный праздник православные верующие вспоминают своих покойных близких. 11 июня христиане отправляются на кладбище и прибираются там. Вести себя в этом месте следует тихо и кротко.
ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ
В этот день православные верующие вспоминают преподобную деву Феодосию Константинопольскую. В народе 11 июня называют Феодосьей Колосятницей. Считается, что к 11 июня должна начать колоситься рожь. Именно поэтому взрослые запрещали детям бегать и прыгать по земле.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 11 ИЮНЯ 2022 ГОДА
В Троицкую родительскую субботу категорически запрещается поминать усопших родственников спиртными напитками на кладбище. Нельзя шумно себя вести.
Нельзя в этот церковный праздник сквернословить или клеветать на кого-то. Строго запрещается вызывать дух умершего. Вообще эта оккультная практика под жестким табу церкви и считается отступничеством. Запрещается в этот день плохо говорить об умершем человеке.
Девушкам не стоит в этот день расчесываться гребнем, на котором остались волосы. Наши предки верили: сколько волос на расческе, столько несчастливых лет девушка проведет в браке.
Нельзя в этот день отправляться в дальнюю дорогу, которая сулит большие перемены в жизни. Также нельзя в Троицкую родительскую субботу выходить из дома и смотреть на солнце. Люди верили, что из-за этого человек может сойти с ума.