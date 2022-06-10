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День Никиты Гусятника: Приметы и запреты 10 июня

День Никиты Гусятника: Приметы и запреты 10 июня

10 июня православные отмечают важный праздник: в этот день церковь чтит память преподобного Никиту Халкидонского.
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История

Став епископом Халкидонии, святой Никита вставал на защиту икон, которые в период правления Льва Армянина подвергали уничтожению, а также продолжал вселять веру в Бога людям. В то же время правитель пытался вынудить святого отказаться от веры и отстаивания икон. Попытки были тщетными, поэтому он отдал приказ пытать Никиту Халкидонского, а позже отправил в ссылку. Епископ умер в изгнании, а его мощи обрели дар исцеления.

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Традиции

Праздник назвали "День Никиты Гусятника" не случайно: по поверью он является сторожем маленьких гусят, поэтому традиции связаны именно с этими птицами. В этот день вылупившихся весной гусят выпускали на водоемы. Люди молились за здоровье птенцов, а также просили святого об их защите.

Приметы

В День Никиты Гусятника принято наблюдать за гусями: если они чистят перья и громко хлопают крылья – стоит ждать дождя. Если этот день выдался мокрым, предки наблюдали за радугой: ее быстрое исчезновение означало ясную погоду до вечера. Если днем над лесом наблюдается синеватый воздух, ближайшие дни порадуют теплом и отсутствием осадков. Природные явления предсказывали количество урожая: тихий и ясный день сулил щедрые плоды осенью, а роса на хлебных колосьях – хороший урожай зерна.

Что нельзя делать 10 июня

  • Окна и двери нельзя держать открытыми, в противном случае в дом нагрянет нечисть, а вместе с ней проблемы.
  • Незамужних девушек днем нельзя выпускать на улицу, иначе в них могут вселиться злые духи, которые будут провоцировать мужчин на греховные поступки.
  • Родителям запрещено ругать своих детей. Брань принесет в дом скандалы и заберет мир.
  • Нельзя звать в дом гостей и незнакомцев, а если они явились без приглашения, необходимо подмести за ними. Так вы не дадите им унести с собой счастье.

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Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 июня 2022, 00:09 Источник: Дни.ру

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