День Никиты Гусятника: Приметы и запреты 10 июня

10 июня православные отмечают важный праздник: в этот день церковь чтит память преподобного Никиту Халкидонского.

История

Став епископом Халкидонии, святой Никита вставал на защиту икон, которые в период правления Льва Армянина подвергали уничтожению, а также продолжал вселять веру в Бога людям. В то же время правитель пытался вынудить святого отказаться от веры и отстаивания икон. Попытки были тщетными, поэтому он отдал приказ пытать Никиту Халкидонского, а позже отправил в ссылку. Епископ умер в изгнании, а его мощи обрели дар исцеления.

Традиции

Праздник назвали "День Никиты Гусятника" не случайно: по поверью он является сторожем маленьких гусят, поэтому традиции связаны именно с этими птицами. В этот день вылупившихся весной гусят выпускали на водоемы. Люди молились за здоровье птенцов, а также просили святого об их защите.

Приметы

В День Никиты Гусятника принято наблюдать за гусями: если они чистят перья и громко хлопают крылья – стоит ждать дождя. Если этот день выдался мокрым, предки наблюдали за радугой: ее быстрое исчезновение означало ясную погоду до вечера. Если днем над лесом наблюдается синеватый воздух, ближайшие дни порадуют теплом и отсутствием осадков. Природные явления предсказывали количество урожая: тихий и ясный день сулил щедрые плоды осенью, а роса на хлебных колосьях – хороший урожай зерна.

Что нельзя делать 10 июня