По проекту "Росатома" в Египте построят первую АЭС

В России началось производство оборудования для первой атомной электростанции Египта.



Первая египетская атомная электростанция будет построена в городе Эль-Дабаа, в 300 километрах от Каира, на берегу Средиземного моря. Его возведут по отечественному проекту. АЭС будет состоять из четырех энергоблоков мощностью по 1200 МВт каждый с реакторами типа ВВЭР-1200 поколения III+. Поставками оборудования в арабскую республику займется Госкорпорация "Росатом".

Производство техники уже началось. А для детального ознакомления с будущим проектом нашу страну посетила делегация во главе с председателем Управления по атомным электростанциям Египта (NPPA) Амгедом Эль-Вакилем. Его сопровождали председатель Управления по ядерному и радиационному контролю Египта Сами Аталла и заместитель председателя NPPA Мохамед Рамадан.

Представители арабской республики посетили рабочим визитом Ленинградскую АЭС, а также отечественные машиностроительные заводы, занимающиеся выпуском оборудование для АЭС в рамках реализации зарубежных проектов ГК "Росатом". В России почетных гостей приняли первый заместитель генерального директора компании по атомной энергетике Александр Локшин, а также руководители дивизионов и предприятий.

Совместная делегация посетила город Сосновый Бор, где осмотрела новые энергоблоки Ленинградской АЭС с реакторами ВВЭР-1200. Точно такие же будут задействованы на египетской АЭС "Эль-Дабаа". Кроме того, гостям продемонстрировали промышленную площадку энергоблоков с двумя реакторами поколения III+, введенными в эксплуатацию 2018 и 2021 годах. Визитеры оценили работу учебно-тренировочного центра атомной электростанции, а также посмотрели блочный пульт управления и здание турбины.

Гости из Египта смогли лично ознакомиться и понять, как работает одна из ведущих отечественных АЭС, проект которой заложен в основу первой атомной электростанции арабской республики. Глава делегации высоко оценил сотрудничество с ГК "Росатом".

"Мы высоко ценим профессионализм и целенаправленную работу российско-египетской команды по реализации проекта. Такие визиты демонстрируют, что проект продвигается без остановок или препятствий. Мы верим в то, что АЭС "Эль-Дабаа" не только принесет Египту новейшие энергетические технологии, но и будет способствовать благосостоянию и процветанию народа Египта в течение ближайших десятилетий», – заявил Амгед Эль-Вакиль.

Представитель российской стороны в ответ поблагодарил партнеров из Египта за слаженную совместную работу. Он подчеркнул, что реализация проекта идет по намеченному графику.

"Мы всегда подчеркиваем, что такие сложные, длительные и масштабные проекты могут быть реализованы только при полном взаимопонимании между заказчиком и генеральным подрядчиком. Как я недавно узнал, в Египте на этот счет есть даже пословица: "Одна рука в ладоши не хлопает". Могу констатировать, что сейчас у проекта "Эль-Дабаа" две полноценных заботливых руки", – отметил Александр Локшин.

К слову, согласно контракту, российская сторона не только построит первую в Египте АЭС, но и экспортирует в арабскую республику отечественное ядерное топлива на весь жизненный цикл атомной электростанции "Эль-Дабаа". Кроме того, наша страна проведет обучение персонала, а в течение первых десяти лет будет заниматься сервисным обслуживанием новой АЭС.