"Росатом" поможет российским медикам в борьбе с раком предстательной железы

В условиях жесткого санкционого
давления со стороны западного мира подведомственные Госкорпорации "Росатом"
профильные организации не только делают все возможное для социальной поддержки
граждан, но и активно занимаются процессами импортозамещения зарубежных
технологий.
Так, разработанная в АО "ГНЦ РФ – ФЭИ" оригинальная технология по изготовлению капсул и равномерному нанесения изотопа йод-125 на серебряную подложку микроисточника сегодня применяется в медицинских целях.
Она используется в лечебных учреждениях для лечения предстательной железы. Институт с начала 2022 года поставил в отечественные клиники свыше 12 тысяч микроисточников йода-125, используемых для брахитерапии злокачественной опухоли вышеуказанного органа.
Как сообщили изданию "Дни.ру" в пресс-службе организации, производство микроисточников полностью независимо от импортных товаров, но при этом сертифицировано. В то же время продукция института ничем не отличается от иностранных аналогов по качеству, однако стоит в два раза дешевле. Сегодня АО "ГНЦ РФ – ФЭИ" производит и поставляет на рынок порядка 30 наименований различной радиоизотопной продукции.
Начальник Научно-производственного комплекса изотопов и радиофармпрепаратов Максим Самсонов подчеркнул, что сегодня институт способен производить до 50 тысяч микроисточников в год. Разумеется, таким образом ГК "Росатом" оказывает значительную помощь российским медикам.
"Благодаря использованию отечественных разработок наше здравоохранение получает существенную экономию денег и возможность увеличить количество вылеченных людей, а также продолжить научную работу и исследования. В "ГНЦ РФ – ФЭИ" разработана оригинальная технология изготовления капсул и равномерного нанесения изотопа йод-125 на серебряную подложку микроисточника, что позволяет создать равномерное распределение дозного поля по поверхности стренда. Мощность линии производства микроисточников в стрендах составляет до 50 тысяч в год", – отметил Самсонов.