"Росатом" начнет поставки специального оборудования в Бангладеш

Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации в рамках выигранного тендера Института радиационной и полимерной технологии при Комиссии по атомной энергии Народной Республики Бангладеш подпишет договор на поставку промышленной гамма-установки и источников ионизирующего излучения для обработки сельскохозяйственной и медицинской продукции. Общая сумма контракта составит почти четыре миллиона долларов.
АО "НИИТФА" входит в контур управления дивизиона "Русатом Хэлскеа", подведомственного ГК "Росатом". Организация в ходе открытых торгов смогла обойти конкурентов из России, Китая и Германии, предложив IRPT лучшее технико-коммерческое предложение. Весь комплекс необходимых работ, включающий в себя не только экспорт, но и монтаж, тестирование, а также полноценный ввод в эксплуатацию оборудования для гамма-установки компания выполнит в 2023 году.
Как отметил генеральный директор АО "Русатом Хэлскеа" Игорь Обрубов, Реализация проекта в Бангладеш позволит развивать и укреплять компетенции в области производства оборудования, применяемого для гамма-облучения продукции.
"Уверены, что эффективная работа дивизиона укрепит международную репутацию "Русатом Хэлскеа" как надежного поставщика решений в области радиационных технологий", - подчеркнул Обрубов.
К слову, помимо АО "НИИТФА" в работе над зарубежным проектом примут участие и другие предприятия дивизиона. Так, поставкой источников ионизирующего излучения Co-60 (кобальт-60) займется АО "В/О Изотоп". Результатом его работы станет модернизированная гамма-установка с номинальной активностью 400 кКи.
Кроме того, в состав поставляемого в Бангладеш оборудования входит транспортная система, автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП), система привода облучателя, а также исполнительные механизмы обеспечения технологического процесса облучения. Важно отметить, что гамма-установка, разработанная АО "НИИТФА", обладает более глубокой проникающей способностью и подходит для материалов средней и высокой плотности.