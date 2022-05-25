Как выбрать соль для здоровья щитовидной железы – ответил врач

Врач Мария Калошина в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" выдала интересную информацию. По ее словам, для здоровья щитовидной железы нужно покупать соль с указанием "йодированная". Любая другая, будь то морская или гималайская, достойного эффекта не принесет.
А профессионал в области клинической эндокринологии Екатерина Трошина сообщила телеканалу "360", что противопоказаний к употреблению йодированной соли не выявлено. Вкусовые особенности пищи это кристаллическое вещество не портит.