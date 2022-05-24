"Заражаются и взрослые, и дети": Врач предупредила о риске употребления яиц

Правильное питание играет огромную роль в поддержании здоровья. Увы, даже очень полезные продукты могут стоить человеку жизни. Привычные нам яйца и еда, в которой они содержатся, могут негативно повлиять на организм. Об этом врач-инфекционист рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня".
Поедание сырых или плохо сваренных яиц порой приводит к диагнозу "сальмонеллез", а также другим кишечным инфекциям. Поэтому в рамках правильного питания нужно уделять внимание термической обработке. Основа основ — гигиена, не забывайте всегда мыть руки перед едой. "Это касается людей всех возрастов, ведь заражаются и взрослые, и дети", — объяснила медик.