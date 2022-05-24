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"Заражаются и взрослые, и дети": Врач предупредила о риске употребления яиц

"Заражаются и взрослые, и дети": Врач предупредила о риске употребления яиц

Продолжение: Как выбрать соль для здоровья щитовидной железы – ответил врач
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Правильное питание играет огромную роль в поддержании здоровья. Увы, даже очень полезные продукты могут стоить человеку жизни. Привычные нам яйца и еда, в которой они содержатся, могут негативно повлиять на организм. Об этом врач-инфекционист рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Поедание сырых или плохо сваренных яиц порой приводит к диагнозу "сальмонеллез", а также другим кишечным инфекциям. Поэтому в рамках правильного питания нужно уделять внимание термической обработке. Основа основ — гигиена, не забывайте всегда мыть руки перед едой. "Это касается людей всех возрастов, ведь заражаются и взрослые, и дети", — объяснила медик.

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Фото: pixabay.com
Автор: 24 мая 2022, 07:36 Источник: Интрнет-издание "Подмосковье сегодня" ✓ Надежный источник
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