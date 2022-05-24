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День святых Кирилла и Мефодия: что нельзя делать 24 мая

День святых Кирилла и Мефодия: что нельзя делать 24 мая

День Кирилла и Мефодия также называют днем славянской письменности.

Продолжение: Епифанов день: народные приметы в праздник 25 мая
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Кирилл и Мефодий были братьями и жили в Греции в девятом веке. Они приняли православие и оказали огромное влияние на развитие письменности. Так, именно они стали прародителями алфавита, который в итоге был назван "кириллицей". Такое название он получил в честь Кирилла – одного из братьев. Также Кирилл и Мефодий создали ряд текстов, в которых рассказывалось о христианстве. Вклад святых оказало большое влияние на развитие культуры многих стран.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 24 МАЯ

В этот день запрещалось мести пол, поскольку считалось, что можно потерять удачу. По этой же причине нельзя было покупать новую обувку. Кроме того, 24 мая не стоит начинать новые дела, так как планы могут не сбыться.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

Существует ряд традиций и примет:

  • Если день выдался дождливый, значит летом часто будет идти дождь
  • Если с самого утра было жарко, значит такая погода сохранится на все лето
  • Если во время восхода небо было багряным, значит летом могут быть пожары

Также считалось, что 24 мая женщины не должны заниматься домашними делами, а мужчины, в свою очередь, не должны работать в поле. Это считалось плохой приметой.

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Фото: Galina Barbieri/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 24 мая 2022, 00:03 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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