Купальница: приметы и запреты 20 мая

20 мая 2022 – Купальница.

Заглянув в народный календарь, можно узнать, что 20 мая особенный праздник. В этот день предки купали лошадей в реке. Его назвали Купальницей. Хозяева кобыл и жеребцов пользовались одним из двух способов: прогоняли животных по реке или окатывали их водой с ног до головы. Все это ради того, чтобы лошади были не просто чистыми, а были здоровыми и сильными весь год.

Другие традиции

Конечно, не только копытных купали в этот народный праздник. Люди тоже ополаскивались водой из реки или водоема. Обычно ее нагревали заранее – выставляли наполненные ведра на улицу, чтобы жидкость нагрелась. А еще предки верили: если опрыскать этой водой углы дома, то его покинет нечистая сила.

Что нельзя делать 20 мая

На Купальницу запрещается пользоваться острыми предметами и разводить огонь, поскольку в этот день велика вероятность получить какую-либо травму. Также люди не прибегали к гаданию, боясь навредить самому себе. Кроме того, нельзя нецензурно выражаться, обманывать и сплетничать, ведь в противном случае могут возникнуть проблемы.

Приметы