Иов Горошник: приметы и традиции 19 мая

19 мая 2022 года – день Иова Горошника.

История

Согласно легенде, у Иова было семь сыновей и три дочери. Дьявол позавидовал счастью праведника, поэтому пытался убедить Бога в том, что необходимо послать непорочному Иову испытания. С Его позволения падший ангел отобрал у мужчины все, включая детей и богатства, но, несмотря на все удары, тот все равно был верен Богу. 19 мая православные верующие чтят память Иова Многострадального. Для них он является образом веры и терпения. В народе же Иова прозвали Горошником, поскольку именно в это время сажали горох.

Что нельзя делать 19 мая

В день Иова Горошника родственникам не следует выяснять отношения. Если ссора произошла, значит, близкие расстанутся, верили предки. В этот праздник беременным запрещается трогать других детей. Если мать позаботится о чужом отпрыске, ее будущий младенец будет беспокоиться. А еще 19 мая не нужно топтать росу, ведь в эти сутки она считается целебной.

Традиции

Поскольку роса имеет в этот день особенные силы, ею умывались, чтобы быть здоровым. Девушка планировали любовный заговор, собирая росу в полотенце. Ее высушивали за пределами дома, а потом вручали рушник тому, в кого влюблены.

Приметы

На Иова Горошника предки обращали внимание на погоду и поведение птиц. Ясные дни ждали тогда, когда из обломанных веток клена начинал капать сок. Лето будет жарким, если в этот народный праздник установилась солнечная погода. Ворона, севшая на крыльцо дома, предупреждает о плохих вестях.