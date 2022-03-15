"Вместе обсуждаем самые непростые вопросы: как противостоять санкциям, поддержку граждан и экономики, как бороться с пандемией, какие меры необходимо принимать против лихачей на дорогах, другие резонансные законопроекты", – написал Володин.
Спикер отметил, что без диалога нет доверия, а без доверия нет развития. Политик подчеркнул, что каждое сообщение пользователей воспринимает как личное обращение к нему и старается знакомиться со всеми предложениями.
Володин поблагодарил подписчиков своего телеграм-канала за обратную связь.