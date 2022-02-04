Володин призвал выработать федеральные нормы о группах продленного дня в школах

Федосеева-Шукшина в доме престарелых В КВН ищут замену Маслякову Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

Променял ее на красавицу помоложе: что стало со сбежавшей в США женой Николаева
"Он гей, а жена – так, борода": Что скрывает брак онкобольного Юдашкина
Развод года: почему на самом деле Григорий Лепс расстался с женой
Увела мужа из семьи, а потом сбежала из-за его измен: как живет покинувшая Россию дочь Машкова
партнеры
Пятница
4 февраля
Лента новостей
10:37
"Работа над ошибками": заговорили о новых любовниках Волочковой
10:35
Анжелика Агурбаш сделала сенсационное признание о мучениях в браке
10:22
Кто заменит больного Маслякова в КВН: Названо имя
10:02
"Неприятно": 64-летняя дочь Рождественского бьет мужика по яйцам
09:47
Директор тяжелобольной Ротару раскрыл правду о ее состоянии
09:40
Вдова Градского может лишиться всего после ограбления: Не стоит удивляться иску о признании брака недействительным
09:06
Выглядят довольными: появилось видео переброски американских солдат в Европу
08:55
"Мерзавец!": Встреча с Алибасовым вызвала у Федосеевой-Шукшиной страшный приступ
08:39
"Прощайте, друзья": Кузьмин оставил страшное послание после ссоры с женой
06:15
"Ничего общего": мать Тимати вылила ушат помоев на Решетову
04:46
Вот это да! Шикующая во дворце Миддлтон сцапала последнее у бедного принца Гарри
02:03
К чему снится концерт
00:09
Тимофей-полузимник: традиции и приметы 4 февраля
22:04
Зеленский высказался о месте переговоров с Россией: Не имеет значения
21:21
В Москве на территории Богоявленского собора произошел пожар
21:18
В состоянии госпитализированного Щербакова произошли изменения
20:23
Во Фрязино загорелась мебельная фабрика
19:57
В Липецке при столкновении машины такси и иномарки пострадали люди
19:55
День Ватопедской иконы Божьей Матери: что нельзя делать 3 февраля
19:53
Пресняков заткнул за пояс сына Королевой: Красавчик
19:14
"Дальше – сама": Раздавленную инсультом Проклову пустили на сцену
18:55
Совсем другая жизнь: как сложилась судьба Дайи Борисовой после "Голоса. Дети"
18:33
"Когда Саша был с Ирой Алферовой, он еще как-то держался": друг раскрыл интимную тайну Абдулова
18:29
"Ушел": Слетевший с горы Кержаков провалил смертельно опасный трюк
18:09
В Подмосковье мужчина похитил со склада косметику на полмиллиона рублей
18:07
"Могла переспать по привычке": Борисова назвала причины любовного фиаско Волочковой
18:00
"Не знаю, говорить или нет": скрытная Пожарская призналась в страшном диагнозе
17:52
Орлова показала лохматого красавца в своей постели: Оказался случайно
17:40
Добронравова из "Цыпленка жареного" возмутил запрет на выпивку: способствует выздоровлению
17:33
"Напоминает конец 30-х годов": Лукашенко сравнил текущую ситуацию в мире со Второй мировой войной
17:26
Высокомерный Кортнев плюнул в выскочку Милохина: Терпеть не могу это
17:14
На Дмитровском шоссе при столкновении фуры с автовышкой погиб рабочий
16:51
Оголившаяся Шнурова произвела фурор после новости о беременности
16:50
Волочкова нашла способ озолотиться после расставания с любовником
16:48
Новая грудь в подарок на окончание школы: Кравец об имплантах рано созревшей дочке
16:45
12 миллионов за контракт: Рудковская рассказала о заработках 9-летнего Гном Гномыча
16:42
"Ужас": Дрыгающийся Моисеев и несуразная Бабкина опозорились на людях
16:37
Попало в глаза и легкие: что случилось с Ильиным на съемках "Склифосовского"
16:35
Макрон проведет телефонные переговоры с Путиным и Зеленским
16:23
Святый Боже: что положили в гроб к убитому ковидом Мережко
16:14
На Ямале исполнили легендарную песню Queen в поддержку российских олимпийцев
16:02
Семейная идиллия: 72-летняя Пугачева без макияжа довела до экстаза
15:58
Скинувшая 40 кг пышка из "Дома 2" поразила мужа горячим танцем
15:56
Грязным склокам Собчак и Шнурова дали правовую оценку: Разберутся без суда
15:53
СМИ сообщили о свадьбе Петрова и Милославской: Будет ли торжество пышным
15:53
"Невероятно": Заворотнюк вывалила пышную задницу в бассейне
15:52
"Может подать иск": Бурунов лишился важного после шоу Урганта
15:44
Звезда сериала "Девушки с Макаровым" о своем дефекте: Поможет карьере
15:39
"Подписали кабальный контракт": лидер Artik & Asti защитился от мордобоя с новой участницей
15:35
России не грозят "никогда не виданные" санкции США – экономист Мовчан
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Вялый ****": Виторган плюнул в сцепившегося с Собчак Шнурова
"Заткнись!": Разгневанная Собчак публично разнесла Шнурова
"По попе ремнем": Пригожин призвал правительство вмешаться в скандал со Шнуровым и Собчак
"Тити подвисли": Бузова с торчащими сосками вызвала оторопь
"Куравлеву помогли умереть": появились кошмарные данные о смерти актера
Бывшего Бузовой застукали в загсе с известной юмористкой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Володин призвал выработать федеральные нормы о группах продленного дня в школах

Володин призвал выработать федеральные нормы о группах продленного дня в школах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил принять федеральные нормы, гарантирующие создание в школах групп продленного дня. Он отметил, что по этой теме поступает много обращений.
прочитано 69 раз

В некоторых школах продленных групп нет из-за отсутствия возможностей, а там, где они есть, в большинстве случаев они платные, пояснил суть вопроса Володин.

По его мнению, организация продленного дня решит ряд проблем. Это особенно важно для начальной школы, полагает спикер.

Володин перечислил преимущества продленного обучения. "Улучшается качество образования: дети в это время в школе делают уроки, получают дополнительные знания в кружках и занимаются спортом, посещая секции", – написал председатель ГД в своем телеграм-канале.

Кроме того, ребенок находится под присмотром. Это дает возможность родителям спокойно работать и не переживать, считает Володин.

Он напомнил, что сейчас нет единого системного подхода в создании и организация групп "продленки". Решение необходимо принимать на уровне главы региона, заявил спикер.

"А еще лучше, чтобы были приняты федеральные нормы, гарантирующие создание групп продленного дня", – высказал свое мнение Володин.

По его словам, прежде всего, речь идет о начальной школе. Спикер спросил мнения подписчиков своего телеграм-канала.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: State Duma Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 4 февраля 2022, 10:27 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Прощайте, друзья": Кузьмин оставил страшное послание после ссоры с женой

Музыкант заподозрил супругу в измене
Шоу-бизнес

Слезы по Домогарову, роман с Паниным и рожденные в США дети: как живет Марина Александрова

Бурная личная жизнь актрисы
Шоу-бизнес

"Внимание!": доживающий свои дни Мартиросян сделал важное заявление

Комик обратился к поклонникам
Шоу-бизнес

Успел сказать перед смертью: стала известна последняя воля скончавшегося Мережко

О чем просил режиссер

Гороскоп

Гороскоп на февраль 2022 года
Гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года
Необратимые последствия: резко сдавшей Заворотнюк не дали шансов
Обман и мошенничество: появилась информация о разрыве Волочковой с новым любовником

Здоровье

За сутки в России выявили 155 768 новых случаев COVID-19
Врачи назвали самые ранние признаки заболевания "омикроном"
Неофициально болеющих ковидом в России может быть вдвое больше – вирусолог Зверев
Названы худшие по коронавирусу округа Московской области

Спорт

"Ушел": Слетевший с горы Кержаков провалил смертельно опасный трюк
"Пробило меня": Властная Тарасова довела Ягудина до рыданий
"Сволочи, хейтеры, уроды": хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой

Регионы

Во Фрязино загорелась мебельная фабрика
В Подмосковье мужчина похитил со склада косметику на полмиллиона рублей
На Ямале исполнили легендарную песню Queen в поддержку российских олимпийцев
Убийца "скинул" труп в подъезд тобольской многоэтажки
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+