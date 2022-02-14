Как вернуть налоговый вычет за занятия фитнесом

В России появилась возможность оформить и получить налоговый вычет за занятия спортом.

Есть два варианта получения денег за фитнес, отличаются они сроками выплат. Первый путь – подать самостоятельно документы в ФНС. Второй – оформить вычет через работодателя.

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Речь идет о тех гражданах, кто занимается спортом с специализированных местах. При этом налог будет возвращаться лишь за те услуги, которые человеку предоставляют с 1 января 2022 года.

Если россиянин решит получать налоговый вычет через своего работодателя, то это можно будет сделать уже в этом году. Если же он самостоятельно обратиться за вычетом в Федеральную налоговую службу, то ждать надо будет до 2023 года. Такую информацию предоставили в пресс-службе Минспорта России.

В ведомстве напомнили, что к настоящему моменту в России официально зарегистрированы 3880 физкультурно-оздоровительных организаций и ИП, которые оказывают услуги по занятию спортом. Ведомство направило список в ФНС, сообщает телеканал "360".

В Минспорте добавили, что данная тема находится на особом контроле. Региональные власти России обязаны будут сформировать информацию о спортивных организациях и индивидуальных предпринимателях, которую потом направят в Минспота.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, как получить налоговый вычет в 2022 году.