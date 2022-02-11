Медведев призвал усилить контроль над мигрантами в России

В пятницу, 11 февраля, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам адаптации и интеграции мигрантов в обществе заявил, что приток мигрантов в Россию в прошлом году вырос на треть, в том числе из-за отмены в некоторые странах противоэпидемических мер.
На сегодняшний день существует ряд проблем, связанных с мигрантами, которые нужно решать. По этому поводу Медведев озвучил несколько предложений. Так, по словам экс-президента России, необходимо сделать обязательным медицинское освидетельствование иностранцев, приезжающих надолго. Это особенно важно во время непростой эпидемической ситуации, подчеркнул зампредседателя Совбеза.
Также он считает необходимым экзамен по русскому языку для мигрантов. Так в страну будут попадать в той или иной степени образованные иностранцы, готовые воспринимать культуру и традиции народов, проживающих в России, считает политик.
Как пишет "Царьград", Медведев обратил внимание на еще одну проблему. По словам бывшего главы государства, региональные власти не в курсе настроений внутри диаспор, а значит, важно проводить профилактическую работу с лидерами таких групп. А еще, как заметил зампредседателя Совбеза, в местах компактного проживания мигрантов есть риск образования этнических анклавов. Политик призвал усилить контроль над приезжими.