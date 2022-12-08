Топ-5 самых интересных новогодних концертов и мероприятий для детей в Москве

Для многих Новый год – это волшебный праздник, особенно для детей, которые с нетерпением ждут сказки, появления Деда Мороза. Поэтому посещение яркого и завораживающего шоу – отличный подарок, который могут сделать родители своим чадам. "Дни.ру" представляют пять самых интересных новогодних концертов и мероприятий для детей в Москве.

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