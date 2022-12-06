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"Пойдет все на своем пути крушить": Всплыло предсказание Ванги о страшном будущем Евросоюза и НАТО

"Пойдет все на своем пути крушить": Всплыло предсказание Ванги о страшном будущем Евросоюза и НАТО

В ближайшие 20 лет Землю ждут мощные трансформации, которые не все смогут осилить.
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Легендарная ясновидящая Ванга предсказала не одно событие, которое сбылось. Женщина умерла в 1996 году, но ее пророчества до сих пор находят свое воплощение в реальной жизни. Если пересмотреть ее старые интервью, можно услышать много интересного, сказанного ею о будущем.

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В разное время предсказательница Ванга говорила о том, что ждет Россию, будут ли катастрофы в мире, выживет ли Европа. Кум покойной Ванги Сергей Косторной до сих пор выкладывает ее предсказания и шокирует публику тем, настолько точно она все предсказала.

По его словам, Ванга говорила, что с 2022 по 2029 на Земле будет происходить что-то знаковое и кардинально новое. Это может быть падение астероида или изобретение способа лечения рака, а может даже и контакт с инопланетной цивилизацией. Однако об этом человечество узнает только через два десятка лет. По словам кума Ванги, год Золоторогого быка принесет много потрясений. Так как раньше этот бык был спокоен, бил копытом, но потом он якобы взбесился.

"Бык пойдет все на своем пути крушить. И вот до 20 марта 2023 года, до дня весеннего равноденствия, когда взойдет конь, события будут развиваться стремительно", – поведал родственник Ванги ее слова в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.

Также он отметил, что Европа станет марионеткой в чьих-то руках. В головах мировых правителей будет пусто, а многих и вовсе свергнут. При этом Ванга была уверена, что Евросоюза и НАТО ждет развал.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Ванга. Фото: Serguei Fomine/ Russian Look/ Globallookpress.com
Автор: 6 декабря 2022, 21:54 Источник: "Пусть говорят"/ Первый канал ✓ Надежный источник

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