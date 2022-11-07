Москва направит почти 900 млрд рублей на программу "Столичное здравоохранение"

В следующем году в Москве завершится программа модернизации 201 городской поликлиники. Это 50% столичного амбулаторного фонда.

Обновленные поликлиники работают по новому московскому стандарту. В медучреждения поставляют современное оборудование, там создаются комфортные условия для пациентов и медицинского персонала.

На текущий момент завершен ремонт 66 поликлиник, они возобновили прием пациентов, уточнил заместитель руководителя столичного Департамента здравоохранения Алексей Сапсай.

На новый стандарт оказания экстренной помощи перейдет стационарное звено. В следующем году введут в эксплуатацию шесть скоропомощных корпусов. Они расположатся на территории НИИ скорой помощи им. Склифосовского, Боткинской больницы, ГКБ №15 им. О.М.Филатова, ГКБ им. В.М.Буянова, ГКБ им. В.В. Вересаева и ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова.

Скоропомощные корпуса – это полноценные больницы с операционными, реанимацией, приемным и диагностическим отделениями, тысячами единиц современного оборудования. Качество экстренной помощи значительно улучшится.

Столица продолжит совершенствовать алгоритмы оказания онкологической помощи. Внедряются единые "клиентские пути" по диагнозам, улучшается психологическая поддержка пациентов, публикуются рейтинги онкобольниц.

Москва увеличивает расходы на высокотехнологичную медпомощь. В 2023 году ее профинансируют на 13,8 миллиарда рублей, а с учетом средств ОМС – на 34 миллиарда.

На обеспечение жителей столицы бесплатными льготными лекарствами, медицинскими изделиями и специализированным питанием город направит 50,7 миллиарда рублей. Пациентам предоставят современные высокоэффективные препараты.

Дополнительно 1,4 миллиарда рублей выделят на внедрение цифровых сервисов в здравоохранении. Деньги пойдут на "цифровых помощников" медиков: систему поддержки принятия врачебных решений, компьютерное зрение для анализа медицинских изображений и прочие технологии.

Город продолжит финансировать работу летних павильонов "Здоровая Москва". В 2023 году на эти цели выделяется 426,2 миллиона рублей. Горожане по-прежнему смогут пройти там самые важные обследования.

С 2019 года в павильонах "Здоровая Москва" проведено более миллиона обследований, а у многих горожан сформировалась привычка делать это ежегодно, отметила глава Центра медицинской профилактики Департамента здравоохранения столицы Татьяна Елагина.

"Это действительно важный проект, поскольку он помогает своевременно выявить риски развития хронических заболеваний у горожан. И если по результатам чекапа у пациента выявляют какие-либо отклонения, его направляют на дополнительные обследования и консультации для подтверждения диагноза. Любую болезнь всегда проще предотвратить, чем лечить, поэтому очень важно, что павильоны "Здоровая Москва" продолжат работу в следующем сезоне", – сказала она.

Также в бюджете заложено 7,7 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты врачам и медицинским работникам среднего звена, получившим статусы "Московский врач", "Московская медицинская сестра" и другим категориям специалистов. Это позволит сохранить и поддержать кадровый потенциал столичного здравоохранения.

Напомним, что в новом бюджете Москвы также увеличиваются расходы на социальную поддержку горожан. На доплаты к пенсиям, льготы на проезд в общественном транспорте и оплату коммунальных услуг, лекарственное обеспечение и прочие меры в 2023 году выделят более 591 миллиарда рублей. Подробнее – в материале "Дни.ру".

Проект бюджета Москвы на трехлетний период 17 октября внес в городской парламент мэр Сергей Собянин. Комиссия МГД по экономической и социальной политике рекомендовала депутатам поддержать и принять законопроект.

