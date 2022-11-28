Москва помогает Луганску в реабилитации детей с инвалидностью

Специалисты столичной социальной службы поделились профессиональным опытом с коллегами из Луганской республики. Особое внимание уделено детям-сиротам и несовершеннолетним с инвалидностью.

Для делегации из Луганска Москва организовала экскурсии в учреждения социальной защиты для детей-сирот. Также гостям продемонстрировали реабилитационные и реабилитационно-образовательные центры, сообщил министр столичного правительства, глава Департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

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Москва готова к взаимодействию с Луганском как в очном, так и в онлайн-форматах, отметил замглавы департамента Алексей Володин.

По его словам, за прошедшие годы столица собрала уникальные практики реабилитации людей с инвалидностью и их интеграции в жизнь общества.

"Например, городской сервис ранней помощи семьям, где есть дети с особенностями развития, усилили межведомственное взаимодействие. В текущей ситуации как никогда важно поддерживать друг друга и делиться накопленным опытом", – заявил Володин.

Особый интерес у гостей из ЛНР вызвали методики сопровождения и занятости воспитанников с множественными нарушениями в развитии, рассказала директор столичного Комплексного реабилитационно-образовательного центра Виктория Николаенко. Также Москва оказывает новым территориям поддержку в сфере здравоохранения, отметила она.

"Столичные врачи активно помогают своим коллегам непосредственно на местах. Они проводят консультации и лечение, делятся своим профессиональным опытом, обучают новым методикам и принимают участие в решении организационных вопросов", – добавила Николаенко.

Жителям ДНР и ЛНР помогают более 200 медиков из Москвы. Они провели в республиках более 3,5 тысячи операций и около 11 тысяч консультаций.

Кроме того, столица занимается восстановлением школ, инженерных сетей, транспортной системы в ДНР и ЛНР. Москва помогла подготовить столицы республик к отопительному сезону.