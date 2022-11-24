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Общество
В России подводят итоги премии "За верность науке"

В России подводят итоги премии "За верность науке"

Премию "За верность науке" вручают лучшим ученым, популяризаторам и журналистам, работы которых посвящены важным и новым открытиям. В этом году на конкурс прислали рекордное количество заявок, и теперь жюри выбирает лучшие проекты, которые рассказывают о современной науке ярко, доступно и интересно. Лауреатов премии назовут на этой неделе
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По словам главы Минобрнауки Валерия Фалькова, популяризация науки в настоящее время считается одной из первостепенных задач и имеет большое значение для всего государства. Министр призвал к широкой поддержке участников этого движения — всех, кто рассказывает широким массам читателей о достижениях отечественной науки.

В 2022 году премию «За верность науке» будут вручать уже в восьмой раз. Количество участников оказалось рекордным за всю историю проекта: в общей сложности на 14 номинаций организаторы получили 1165 заявок из 75 регионов России. Больше всего материалов пришло из Москвы и Санкт-Петербурга, а самой популярной номинацией стала новая — «Лучший научно-популярный студенческий проект». Для участия в ней свои заявки прислали 176 команд со всей страны.

"Быть в науке сегодня перспективно, — уверена главный редактор журнала «Большая Железяка», вошедшего в шорт-лист-премии, студентка Московского политехнического университета Анастасия Тарасова. — В России есть множество возможностей, включая гранты и патенты, где можно реализовать себя и свою задумку. Студенты должны понимать, что за молодежью и их идеями будущее, и мы как молодые журналисты делаем все для того, чтобы ребята не боялись говорить о своих проектах и разработках, чтобы несмотря ни на что продолжали развиваться и создавать что-то новое и уникальное".

Вместе со студентами за премию борются и звезды научной журналистики. Среди претендентов — лауреат премии «ТЭФИ-2018» Наиля Аскер-Заде, Алексей Паевский из проекта Indicator.Ru, авторы подкаста о науке «Кот ученый» от радио Sputnik и медиагруппы «Россия сегодня», представители известных университетов и исследовательских центров.

Проекты участников премии не похожи друг на друга, но просветителей объединяет желание поддержать отечественную науку, рассказать о ее реальных достижениях, помочь ученому сообществу стать ближе и понятнее россиянам.

Заседание оргкомитета премии. Фото:: пресс-служба Минобрнауки России

Например, в номинации «Научный фотограф года» соперничают художественные работы, посвященные российской Арктике, красотам микромира и тайнам пещер Тавриды (Крымского полуострова). В номинации «Научный режиссер года» жюри придется выбирать между лентами «Чип внутри меня», «Неизвестные герои Севера», «Дальневосточная одиссея Владимира Арсеньева» и серией научно-популярных мультфильмов о древнем городе Аркаиме.

Как заявил академик Российской академии наук, ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий, премия «За верность науке» — это сильный и эффективный способ объединения в широкую коалицию людей с научным взглядом на мир.На протяжении всего срока существования премии она позволяет находить и распространять перспективные и эффективные средства для развития общественного интереса к научным исследованиям. Также в рамках этого проекта молодежь удается приобщить к идеалам и ценностям познания.

Поддерживают лучших в стране популяризаторов науки не только морально. Авторы лучших проектов в 11 номинациях в этом году получат суммарно 2,6 млн рублей.

Партнеры конкурса предоставили собственные призы, среди которых путешествие на атомном ледоколе, поездка на один из российских космодромов и экскурсия на вертолетостроительный завод в Казани.

Оргкомитет премии собрал в своем составе видных российских ученых и общественных деятелей. В президиуме соседствуют президент РАН Геннадий Красников, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и многие другие.

Заседание оргкомитета премии. Фото:: пресс-служба Минобрнауки России

Глава Российского исторического общества Сергей Нарышкин высоко оценил деятельность современных ученых и популяризаторов науки. Он подчеркнул, что работа над новыми знаниями — это их вклад в развитие всего государства. При этом результаты исследований становятся движущей силой социально-экономического развития и позволяют сформировать технологическую независимость страны. Карьера ученого — человека, добывающего знания, — должна быть почетной и уважаемой, добавил Нарышкин.

Он продолжил, что школьники и студенты, особенно талантливые, должны брать пример с уже реализовавших себя ученых, а государство, бизнес и общественные организации должны более широко использовать результаты их работы, превращая научные открытия в технологические процессы и конкретные товары. Для достижения этих целей нужно способствовать формированию у школьников и студентов понимания роли фундаментальной науки и подробно рассказывать о том, чем занимаются сегодня отечественные исследователи.

Напомним, в прошлом году на VII Всероссийскую премию «За верность науке» отправили 744 заявки. Награды победителям вручали в Государственном Кремлевском дворце. Тогда в придачу к денежным призам лауреаты также получили специальные награды — поездку на Северный полюс, экскурсию по космодрому «Восточный» и помощь в продвижении научно-популярных проектов. Специальную премию за вклад в популяризацию науки и технологий среди ученых, журналистов, преподавателей и общественных деятелей получил Юрий Оганесян — академик РАН, научный руководитель Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ. В честь 89-летнего ученого назван 118-й химический элемент таблицы Менделеева — оганесон. Это единственный в истории элемент, который носит имя живущего до сих пор человека.

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Фото: пресс-служба Минобрнауки
Автор: 24 ноября 2022, 09:01 Источник: Минобрнауки ✓ Надежный источник

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