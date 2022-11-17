Более 230 тысяч человек уже проголосовали за формат новогодних праздников в Москве

Внучка продает наследство Гурченко Загитова изменилась до неузнаваемости Игры Сонник

Топ новостей недели

"Больше не гавкает": покореженному сыну-фрику Яковлевой оттяпали ногу выше колена
"Наконец-то добили": Найденному у испанской помойки Панину всадили острие под лопатку
Злой рок или наказание? Внезапно умерший в своем доме известный артист пытался продать его за бесценок
От юности до старости: каким был ушедший на небеса Николай Дроздов
партнеры
Четверг
17 ноября
Лента новостей
16:16
"Может коснуться любого": спустя семь лет близкий друг обнародовал настоящую причину смерти Фриске
15:55
"Полтора-два миллиона": жена футболиста Погребняка достала заначку ради шикарного новогоднего отдыха
15:47
"Я сейчас тебе покажу!": убитая горем Долина с оружием бросилась на мужиков
14:55
Не нужны: Заявивший о рождении ребенка Батрутдинов сбежал с манатками от невесты
14:29
Бросила карьеру и стала многодетной мамой: как живет звезда сериала "Дорогая Маша Березина" Азарова
14:11
Отчаянный шаг: влипший в проблемы с полицией на чужбине внук Пугачевой оказался на краю
13:48
"Самый тяжелый случай": Зеленского застукали в наркологической клинике
13:47
В Челябинской области в гаражах нашли два трупа
13:22
У жителя подмосковной Старой Купавны изъяли восемь кило марихуаны
13:07
"Я съехала": оставшаяся ни с чем Поплавская сбежала от мужа с голыми детьми на руках
12:22
"Пришлось": попавшая в ловушку Собчак изменила лицо после возвращения в Россию
12:04
"Сидеть на таблетках": Раскрыта правда о зависимости двуполой дочери Глюкозы
11:04
Дом уничтожили: Брошенный беглянкой Пугачевой замок в Грязи превратился в пристанище грешников
10:39
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
10:17
"Огромная трагедия": новый гроб в доме Инина шокировал Сафронова
10:10
21 ножевой удар и смерть: на Ларису Удовиченко напал убийца-вор
10:07
Растянувшая донельзя промежность стонущая Волочкова оседлала голого Джигурду: Ты вошел?
09:54
"Продают память": безработная внучка избавляется от наследства Гурченко
09:17
Не прошло и года: измученная безысходностью жена Прилучного сообщила о проблемах
09:07
"Это кощунство": Растерзанное дикой толпой тело Урганта нашли в неожиданном месте
08:54
Тяжелая доля: в России могут упростить продажу некоторых квартир
08:51
"Много желающих "отжать" кусок": вторая жена о бесконечных судах за роскошное наследство Грачевского
08:43
Надышавшуюся угарным газом беременную Орлову искололи вдоль и поперек: Сделали все возможное
06:13
Так и просится наружу: Расфуфыренная Пегова сверкнула вывалившейся грудью
04:35
Названы самые дешевые районы Подмосковья
02:27
Тест: отгадайте фильм с Караченцовым по кадру
00:11
Еремин день: что нельзя делать в праздник 17 ноября
22:04
"Повреждение почек": отчаявшийся Билан принял яд после диагноза ВИЧ
21:05
"Хочется": 72-летняя Бабкина держит на цепи мужика ради горячего секса
20:40
"Пьяная что ли?": развратная пассия Николаева показала зад прямо на улице
19:58
"Семья уродов": сношавшего кривозубую стриптизершу сына Королевой окрестили чучелом
18:47
"Дешево смотрится": перекошенную от пластики Загитову сравнили с 40-летней теткой
17:56
"Мои сладкие": не дождавшаяся внуков Гузеева стала мамой приемных малышей
17:06
"Никчемная биомасса": Михалков содрал с Пугачевой маску бедной овечки
16:40
Первая жена погибла вместе с дочерью, а вторая предала: что случилось с Игорем Ливановым
16:06
"Самая красивая пара": Гусеву после шашней с Домогаровым сняли в интимной позе с голой грудью
15:11
"Без трусов": Вцепившаяся в мужское достоинство Малышева пригласила юнцов в постель
14:53
Названа причина расставания Меган Маркл и принца Гарри
14:53
Проблемы со здоровьем? Народ оторопел от вида безобразно расплывшегося Борисова
14:19
Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 30 ноября
14:18
Мужчина из Челябинска замерз насмерть в лесу
14:17
Мальчик и девочка: после теста на беременность в животике Орбакайте обнаружили двоих
14:01
Подмосковные хирурги спасли женщину с 40-сантиметровой опухолью
13:51
Ивлеева слила фото маленького достоинства Нагиева: Должны видеть все
13:38
"Подали на развод": Одинокая брошенка Лолита нагло увела чужого мужика
13:29
Полюбил другую и оставил одну вместе с сыном: что стало с брошенной женой Малинина
13:25
В подмосковном Домодедово в машине нашли труп 63-летнего бизнесмена
12:56
Ни в сказке сказать ни пером описать: "Теремок" и ЛитРес объявляют конкурс волшебных историй
12:49
"Роза Раифовна рожала": Ставшая мамочкой скрытная Сябитова показала младенца
12:19
Невиновен? Осужденного на 14 лет за педофилию режиссера "Ералаша" выпустят на свободу
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Не успела остыть": окровавленную плоть Шпицы нашли в лесной глуши
Мамино счастье: Кристина Орбакайте с крошечным сыном ошарашила россиян
"Без трусов": Вцепившаяся в мужское достоинство Малышева пригласила юнцов в постель
"Великий человек": партнер Шатунова по сцене растоптал его прах и плюнул
Мама в Израиле обрадуется: 51-летняя Орбакайте светится от счастья после теста на беременность
"Никчемная биомасса": Михалков содрал с Пугачевой маску бедной овечки
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Более 230 тысяч человек уже проголосовали за формат новогодних праздников в Москве

Более 230 тысяч человек уже проголосовали за формат новогодних праздников в Москве

На портале "Активный гражданин" продолжается голосование за формат новогодних праздников в столице. Ранее мэр Сергей Собянин предложил не отменять мероприятия, а направить доходы от них в поддержку специальной операции и жителей новых регионов.
прочитано 39 раз

Участие в голосовании приняли уже более 230 тысяч человек. Активные граждане могут выбрать три варианта.

ПО ТЕМЕ

Собянин предложил направить доходы от новогодних мероприятий в Москве на поддержку СВО

Собянин: Формат празднования Нового года в столице определят москвичи

 Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Первый предполагает новогоднее оформление города, но отказ от массовых концертных мероприятий. Все сэкономленные средства направят на поддержку участников специальной операции.

Москвичи выбрать вариант за то, чтобы проводить мероприятия, а вырученные средства направить на поддержку СВО. Третий пункт голосования – полный отказ от праздничных мероприятий и новогоднего оформления города.

Ранее мэр Сергей Собянин призвал не отказываться от празднования Нового года и Рождества. Градоначальник предложил направить доходы от мероприятий в Москве на СВО.

По его словам, полученные от проведения новогодних мероприятий в Москве доходы будут намного больше, чем экономия в случае отказа от празднования. Собянин напомнил, что в период ковидных ограничений малый бизнес потерял 20-30% доходов.

Градоначальник подчеркнул, что празднование Нового года не отменили даже в самый тяжелый период Великой Отечественной войны. У людей должна быть возможность отметить традиционные праздники так, как они привыкли, убежден мэр.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Авилов Александр/Агентство "Москва"
Автор: 17 ноября 2022, 16:12 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Пришлось": попавшая в ловушку Собчак изменила лицо после возвращения в Россию

Ведущую не узнать
Сериалы

Бросила карьеру и стала многодетной мамой: как живет звезда сериала "Дорогая Маша Березина" Азарова

Куда пропала известная актриса
Недвижимость

"Продают память": безработная внучка избавляется от наследства Гурченко

Тяжелый случай
Шоу-бизнес

Не прошло и года: измученная безысходностью жена Прилучного сообщила о проблемах

Держится из последних сил

Гороскоп

Астролог Володина предупредила знаки зодиака: Некоторым придется побороться за счастье
Гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября 2022 года
"День прорыва": 8 ноября назвали важным днем для всей планеты

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1248 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1165 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1330 человек
Панические атаки, приступы агрессии и другое: как коронавирус рушит психику человека

Спорт

Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор
"Отец в шоке, мать в трансе": что известно о смерти 33-летнего бойца ММА Писарева

Регионы

Мужчина из Челябинска замерз насмерть в лесу
Подмосковные врачи по кусочкам собрали собрали таз пострадавшего в ДТП мужчины
В Петербурге вор-романтик украл из магазина букет цветов за 8 тысяч
В Саратовской области нашли человеческие останки
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+