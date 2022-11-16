Участникам московских клубов долголетия помогут освоить гаджеты

"Школа гаджет" стала продолжением проекта "Освой гаджет", участниками которого стали более 6,5 тысячи москвичей. Для удобства на сайте "Школа гаджет" разместили тематические видеоуроки и онлайн-тесты.
Участники центров долголетия могут обучаться как в одиночку, так и вместе, отметила руководитель сети клубных пространств Елена Громова.
"Те, кто в чем-то разобрался, помогают другим. Ведь наши клубы долголетия в первую очередь созданы для общения, совместных занятий любимым делом, социализации", – приводит ее слова портал mos.ru.
Участники программы "Школа гаджет" смогут систематизировать базовые знания по использованию современных технологий, самостоятельно изучить темы и отработать их на практике. Проект разделен на начальный, углубленный и продвинутый уровни.
За прохождение каждого уровня участники получают до 100 баллов. В конце обучения выдается сертификат, зависящий от количества набранных баллов.
В Москве действует 52 центра "Московское долголетие". В конце текущего года их будет более 70.
Реализация проекта продолжится в 2023 году. На эти цели направят 3,9 миллиарда рублей. Соответствующая статья расходов содержится в новом бюджете Москвы, принятом Мосгордумой.