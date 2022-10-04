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Общество
В Москве появится ассоциация клубов долголетия

В Москве появится ассоциация клубов долголетия

Ассоциация клубов долголетия поможет участникам центров обмениваться опытом. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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Участники клубов долголетия участвуют в подготовленных городом активностях и организуют их сами, отметила Ракова. Она напомнила, что первые такие центры открылись в 2019 году.

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На сегодняшний день действуют около двух тысяч клубов, которые организовали сами москвичи. Половина таких клубов связана со здоровым образом жизни, уточнила заммэра.

Перспективы развития проекта Ракова обсудила с членами клубов долголетия.

В столице появится Московская ассоциация клубов долголетия. "Пришли к выводу, что центрам московского долголетия нужна своя организация — Московская ассоциация клубов долголетия", – приводит слова заммэра портал mos.ru.

В Москве насчитывается 52 центра "Московское долголетие". К концу 2022 года их будет более 70.

В центрах долголетия москвичи старшего возраста могут общаться, активно и с пользой проводить досуг. Горожане самостоятельно организуют клубы по интересам и становятся инициаторами крупных столичных мероприятий.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Агентство "Москва"
Автор: 4 октября 2022, 12:54 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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