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Общество
Многодетный отец и студент-очник из Москвы получили отзыв повестки после проверки данных в военкомате

Многодетный отец и студент-очник из Москвы получили отзыв повестки после проверки данных в военкомате

Военный комиссариат Москвы вместе с правительством столицы в короткие сроки актуализировали базы данных граждан, состоящих на воинском учете. Выданные на основании недостоверных или неточных данных повестки отзываются.
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Отзыв повестки получил отец четверых детей из Строгино. Мужчина рассказал, что получил направление в военкомат 22 сентября.

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Собянин сообщил о создании центра поддержки для родственников мобилизованных москвичей

Москвич рассказал об отзыве повестки сразу после проверки данных в военкомате

Там он объяснил, что является многодетным отцом. Ему дали отсрочку.

"Передо мной извинились, объяснили, что бывают такие накладки", – рассказал мужчина Агентству городских новостей "Москва".

Отсрочку получил и студент очного отделения Московского городского педагогического университета Алексей Кулешов. Отзыв повестки ему пришел по почте.

"Я студент Московского городского педагогического университета, я не знаю, почему мне вообще пришла повестка, сегодня вот отправили вот это извещение, о том, что это ошибка была", – сообщил учащийся.

Также повестку аннулировали временно не годному по состоянию здоровья житель центрального округа Москвы. Мужчина начал собираться в военкомат, но затем получил отзыв.

"Не принесли его в бумажном виде, но на данный момент я приболел, поэтому еще не смог сходить в военкомат", – отметил он.

Напомним, что в Москве заработал центр помощи родственникам мобилизованных. Он расположен по адресу улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1.

Семьям призывников помогут устроить детей в школы и детсады, найти работу, определить нетрудоспособных родственников в стационарные учреждения социального обслуживания.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Maksim Konstantinov/l[Global Look Press/Globallookpress.com
Автор: 1 октября 2022, 12:43 Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник

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