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Общество
Степановы труды: традиции и приметы 9 января

Степановы труды: традиции и приметы 9 января

Сегодня христиане отмечают Степановы труды, этот церковный праздник посвящен мученику Стефану.
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ИСТОРИЯ

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Православные праздники

Сюжеты Православные праздники

Святой Стефан проповедовал в Иерусалиме. Его способность складно говорить и делать чудеса злила фарисийцев. Тогда его арестовали и повели на суд. Стефана решили подставить, пригласили фальшивых свидетелей, которые оклеветали святого, обвинив его в критике Моисея. Тогда Стефана признали виновным и приказали закидать его камнями. Перед смертью Стефан взмолился Богу и тот признал чистой его душу, приняв к себе.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 9 ЯНВАРЯ

Традиционно в этот православный праздник нельзя пользоваться острыми предметами. Например, ножами. Из-за этого хлеб не резали, а надламывали. Также женщинам запрещено было шить в этот церковный праздник. Люди на Руси верили, что это может лишить человека счастья.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

В этот православный праздник народ изготавливал из сучьев колья и ставил в углы. Считалось, что это может изгнать нечистую силу из дома. Также девушки проводили обряд с водой, выливая ее в специальную емкость. Таким образом они освобождались от грусти.

В этот церковный праздник были следующие приметы:

    • Если на улице снежно, то летом будет много ягод и грибов
    • Если все покрыло инеем, то год будет урожайным
    • Фыркающая лошадь – предвестник теплого года

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    Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
    9 января 2022, 00:06 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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