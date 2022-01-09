Степановы труды: традиции и приметы 9 января

ИСТОРИЯ
Святой Стефан проповедовал в Иерусалиме. Его способность складно говорить и делать чудеса злила фарисийцев. Тогда его арестовали и повели на суд. Стефана решили подставить, пригласили фальшивых свидетелей, которые оклеветали святого, обвинив его в критике Моисея. Тогда Стефана признали виновным и приказали закидать его камнями. Перед смертью Стефан взмолился Богу и тот признал чистой его душу, приняв к себе.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 9 ЯНВАРЯ
Традиционно в этот православный праздник нельзя пользоваться острыми предметами. Например, ножами. Из-за этого хлеб не резали, а надламывали. Также женщинам запрещено было шить в этот церковный праздник. Люди на Руси верили, что это может лишить человека счастья.
ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ
В этот православный праздник народ изготавливал из сучьев колья и ставил в углы. Считалось, что это может изгнать нечистую силу из дома. Также девушки проводили обряд с водой, выливая ее в специальную емкость. Таким образом они освобождались от грусти.
В этот церковный праздник были следующие приметы:
- Если на улице снежно, то летом будет много ягод и грибов
- Если все покрыло инеем, то год будет урожайным
- Фыркающая лошадь – предвестник теплого года