Собор Пресвятой Богородицы: народные приметы 8 января

ИСТОРИЯ
Исторически этот праздник христиане отмечали после Рождества. В этот день вспоминали не только Деву Марию, но и тех, кто был причастен к великому рождению Христа: святого Иосифа, царя Давыда и апостола Иакова. Также православные вспоминают, как семье пришлось бежать в Египет. Так, Иосифу во сне явился ангел, который поведал, что народ хочет убить новорожденного Иисуса. Тогда он приказал им скрыться в Египте.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 8 ЯНВАРЯ
Как и во время многих прочих православных праздников, в Собор Пресвятой Богородицы нельзя заниматься физическим трудом. В особенности это касалось беременных. Так, если женщина в положении нарушит запрет, то ребенок может родиться нездоровым. Также нельзя было покупать веревку, так как это предвещало скорые похороны.
ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ
В этот праздник традиционно пекли несколько караваев. Одну часть относили в церковь, а другую делили между членами семьи, а затем каждый жертвовал нищим. Также в этот день женщины ходили колядовать: они стучались в дома, пели песни, за что получали угощение. Кроме того, утром люди обязательно ходили в церковь на службу.
В этот день были следующие приметы:
- Если на улице мороз, то лето будет холодным
- Если над твоей головой начали кружиться вороны, то скоро начнется вьюга
- Если закат алый, то стукнут морозы
- Если светит солнце, то летом будет хороший урожай