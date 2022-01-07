Рождество Христово: что можно и нельзя делать 7 января

В иерархии праздников Русской православной церкви Рождество занимает второе место после Пасхи.
История
Церковный праздник Рождества Христова установлен в память о рождении Иисуса Христа Девой Марией. Ему предшествует 40-дневный рождественский пост, неделя праотцов, неделя отцов, особая суббота перед Рождеством, предпразднство и рождественский сочельник, а продолжается Рождество попразднством и святками. В праздник Рождества Христова православные приветствуют друг друга словами: "Христос родился! ", отвечая на них — "Славим Его!".
Что нельзя делать 7 января
Задаваясь вопросом "какой сегодня праздник", стоит обратить внимание и на запреты, связанные с ним. Церковный праздник Рождества Христова несет с собой множество запретов, традиций и обычаев, соблюдаемых издревле. В Рождественский сочельник заканчивается строгий пост, что означает, что верующие снова могут есть без ограничений и веселиться. Согласно канонам, в этот православный праздник запрещено работать, а также нельзя венчаться и крестить детей. Не стоит вязать и шить, также нельзя гадать. В этот церковный праздник нужно активно молиться и просить о милости. Верующим стоит посетить литургию. Можно и нужно совершать запланированные крупные покупки, они принесут благополучие в будущем году. Православный праздник категорически запрещает ссоры и конфликты.
Традиции и приметы
7 января 2022 года православные отмечают Рождество Христово. В этот церковный праздник всегда особое внимание уделяли приметам.
- Оттепель – к плохому урожаю
- Яркие звезды в небе – хороший знак, обижающий приплод скотины
- Солнечная погода – богатый сезон на грибы и ягоды
- Снег утром сулит удачу, богатство и плодородие в этом году.