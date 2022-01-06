Рождественский сочельник: традиции и приметы 6 января

Рождественский сочельник – один из значимых зимних праздников для христиан. Его принято отмечать в кругу семьи.

ИСТОРИЯ

Отмечать этот праздник христиане начали давно – аж в четвертом веке. Через четыре сотни лет окончательно сформировались традиции, обряды и богослужения. Интересно, что до этого момента более важным праздником для христиан была Пасха. Сочельник – это последний день поста перед Рождеством. Его название происходит от слова "сочиво". Раньше так называли пшено, которое вымачивали в семенном соке, добавляя мед. Традиционно в этот день готовились к самому Рождеству. Также раньше в нашей стране этот день называли Коляды.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 6 ЯНВАРЯ

Сочельник богат различными традициями. В этот день нельзя было производить уборку в доме. Также нельзя было проявлять дурные черны характера: ругаться, обманывать, сплетничать. Кроме того, нельзя было есть мясные и молочные продукты и пить алкогольные напитки.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

В этот день принято было накрывать на стол. Хозяйки на Руси готовили двенадцать блюд. Важно, что продуктов животного происхождения, не должно было быть, так как пост еще не прошел. Так, на столах можно было увидеть блюда из капусты, кутьи и узвара. При этом рыбу в этот день есть разрешалось. Также вечером на Руси начинали колядовать. Это некое народное гулянье, во время которого люди ходили по домам, пели песни, за что получали различные угощения.

В Сочельник были следующие приметы: