Настасьин день: Приметы и традиции 4 января

4 января православные чтут память Святой великомученицы Анастасии Узорешительницы.

Святая Анастасия проповедовала в Риме.

История

Анастасия жила в третьем веке в Риме, проповедовала христианство, хотя на христиан совершались гонения под руководством императора Диоклетиана. Святая считает покровительницей материнства, беременности и родов. Она также помогала заключенным, взятым под стражу из-за веры. В Настасьин день на Руси беременным было принято ткать и вышивать полотенца, которые служили оберегами во время родов.

Что нельзя делать 4 января

Задаваясь вопросом "какой сегодня праздник", стоит обратить внимание и на запреты, связанные с этим днем. В православный праздник Святой Анастасии строго запрещено обижать животных, считается даже повышение голоса на домашних питомцев. Нельзя выбрасывать еду, чтобы потом не голодать. В этот церковный праздник не стоит ссориться и выяснять отношения, иначе не получится помириться до весны. Нельзя оставлять новорожденных одних в комнате даже на минуту, ребенок может вырасти трусом. В церковный праздник Анастасии Узорешительницы не следует пользоваться режущими предметами, ножи и вилки лучше убрать подальше.

Приметы и традиции

4 января 2022 года православное чтят память Анастасии Узорешительницы. В этот церковный праздник издревле обращали внимание на приметы.