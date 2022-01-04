Настасьин день: Приметы и традиции 4 января

Святая Анастасия проповедовала в Риме.
История
Анастасия жила в третьем веке в Риме, проповедовала христианство, хотя на христиан совершались гонения под руководством императора Диоклетиана. Святая считает покровительницей материнства, беременности и родов. Она также помогала заключенным, взятым под стражу из-за веры. В Настасьин день на Руси беременным было принято ткать и вышивать полотенца, которые служили оберегами во время родов.
Что нельзя делать 4 января
Задаваясь вопросом "какой сегодня праздник", стоит обратить внимание и на запреты, связанные с этим днем. В православный праздник Святой Анастасии строго запрещено обижать животных, считается даже повышение голоса на домашних питомцев. Нельзя выбрасывать еду, чтобы потом не голодать. В этот церковный праздник не стоит ссориться и выяснять отношения, иначе не получится помириться до весны. Нельзя оставлять новорожденных одних в комнате даже на минуту, ребенок может вырасти трусом. В церковный праздник Анастасии Узорешительницы не следует пользоваться режущими предметами, ножи и вилки лучше убрать подальше.
Приметы и традиции
4 января 2022 года православное чтят память Анастасии Узорешительницы. В этот церковный праздник издревле обращали внимание на приметы.
- Если в реке воды стало меньше, то летом будет засуха, а рыбакам не стоит ждать богатого улова.
- Облака плывут по небу против направления ветра – к близкому снегопаду.
- Много сосулек свисает с крыш – к обильному урожаю в этом году.
- Какая погода выпала в этот день, такой она будет и в октябре.