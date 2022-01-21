С песнями и смайликами: в годовщину смерти Ленина из мавзолея вынесли сухую ель

Нашумевший проект #НевыносимоеВыносимо продолжается – 21 января в Сети появился новый ролик. Одну из ролей сыграл народный артист России Александр Филиппенко.



В ролике, который вышел к годовщине смерти Ленина 21 января и дате, когда с Красной площади традиционно убирают новогоднюю ель, помимо Александра Филиппенко снялись народная артистка России Ксения Раппопорт, политолог Екатерина Шульман и телеведущая Татьяна Арно.

ПО ТЕМЕ В Сети появился загадочный ролик про Ленина с участием Лолиты Милявской

По сюжету на Красной площади проходит торжественная церемония выноса ели. Трансляцию ведут телеканалы всего мира.

Почетный караул, наконец, выносит из мавзолея осыпавшуюся ель и укладывает ее в гроб. В толпе сплошь печальные лица, веселится только маленькая девочка. Она снимает исторический момент на телефон и получает в ответ лайки и сердечки.

"Останки захоронят в Петербурге, где уже покоятся другие родственники дерева", – комментирует диктор.

Речь идет о Волковском кладбище северной столицы – там захоронены мать и сестра Владимира Ленина.

Играет военный оркестр, хмурые печальные люди рядами уходят за катафалком. Девочка с телефоном машет им вслед и убегает в противоположную сторону – вероятно, в будущее без некрополя у Кремля.

Предыдущие серии цикла #НевыносимоеВыносимо вызвали громкие споры в Госдуме: депутаты стали называть мнения друг друга "омерзительным бредом".

"Если с головой плохо, то это на всю оставшуюся жизнь. Нормальные люди не могут так себя вести. Это бред. Провокационный, глупый, омерзительный", — так прокомментировал лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире радиостанции "Говорит Москва" идею главы ЛДПР Владимира Жириновского захоронить Ленина.

Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков опасается, что захоронение останков вождей (у Кремля покоятся сотни человек) "доведет Россию до революции", и страна потонет в протестах.

Партия "Коммунисты России" и вовсе пригрозила, что обратится в Госдуму с просьбой принять закон "О неприкосновенности исторических захоронений на Красной площади" – якобы это необходимо, чтобы защитить останки Ильича и прах сотен людей, захороненных на главной площади страны. При этом еще в 2017 году опрос ВЦИОМ показал: 63% граждан хотят захоронить Ленина.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, который также одобряет перенос мемориального кладбища с Красной площади, защищает и права самого Ильича.

"Ленин никогда не хотел, чтобы его выставляли как мумию, которая сейчас лежит в центре Москвы", – сказал Чернышов РИА Новости.

Вынос тела вождя из мавзолея поддержал депутат Мосгордумы Сергей Митрохин. Он уверен, что что Владимира Ленина давно пора захоронить, причем не у Кремля, а рядом с его родственниками в Петербурге. В ответ секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов заявил, что все государственные решения давно приняты и рассуждения не имеют смысла.

Это действительно так: изначально тело Ленина забальзамировали ненадолго – об этом очень просили рабочие с окраин большой страны: не успевали попрощаться со своим вождем. В итоге прощание затянулось – Ильич остался на земле.



После выхода пятого ролика #НевыносимоеВыносимо в декабре 2021 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что правительство не планирует выносить тело Владимира Ленина из Мавзолея – мол, у власти есть вопросы поважнее.

Ролики проекта #НевыносимоеВыносимо с декабря 2020 года выходят на YouTube-канале "Расстанный проезд, 3" — это адрес Волковского кладбища в Петербурге. В видео охотно снимаются знаменитости: Чулпан Хаматова, Лолита, Александр Гудков и другие звезды. Пятый ролик, где Красную площадь прямо сравнивают с кладбищем, озвучил актер Максим Виторган.