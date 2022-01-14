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Общество
20 идей по развитию России: как сформировать в России культуру выгула собак

20 идей по развитию России: как сформировать в России культуру выгула собак

Предприниматель Дмитрий Давыдов, основываясь на опыте развитых стран мира, сформировал 20 идей по развитию России. Например, бизнесмен придумал, как заставить граждан соблюдать правила выгула собак.
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Своими инициативами Дмитрий Давыдов начал делиться еще в 2016 году. По словам предпринимателя, он озвучивал идеи по развитию России представителям власти, однако те не обратили должного внимания на них. Бизнесмен отмечает, что его проект не является агитацией, не несет политических целей. Все предложения носят благородный характер.

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В 2022 году на сайте 20idei.ru появилась еще одна инициатива Давыдова. Предприниматель предложил сформировать в России культуру выгула собак, поскольку зачастую из-за невнимательности, спешки или лени владельцы не убирают за своими питомцами. Наказание никто не несет, ведь доказать причастность человека к этому правонарушению весьма сложно.

Общеизвестно, что собачьи фекалии не просто портят вид и создают неприятный запах, но и содержат множество вирусов, бактерий и паразитов. Так питомцы распространяют кишечную палочку, лямблии и сальмонеллы, из-за которых у людей могут возникнуть тяжелые заболевания.

Навести порядок помогут современные технологии, уверен бизнесмен. Он обратил внимание на опыт США, где 11 лет назад был запущен коммерческий проект по анализу ДНК экскрементов собаки. С помощью такого исследования начали определять хозяина животного. Лаборатория, жилищные кондоминиумы и органы местного самоуправления связаны договором. Последние обязывают владельцев собак сдать ДНК-тест питомца для того, чтобы зарегистрировать его в базе данных.

Примечательно, что в течение нескольких лет после внедрения этой системы во многих крупных американских городах значительно снизился процент нарушений правил выгула собак. Владельцы питомцев стали более ответственнее, зная, что могут получить серьезный штраф за неубранные фекалии своего животного на улице.

Подобная практика наблюдается не только в США, но и Канаде, Великобритании, Испании и Италии. В 2021 году Израиль также усилил борьбу с недобросовестными собачниками. Там летом появился закон, обязывающий граждан с питомцами обновить лицензию на владение животным – включить ДНК-профиль.

По мнению Давыдова, систему обязательных генетических паспортов следует внедрить и в России. Он считает, что регистрацию питомцев должны проводить госорганы, сотрудничая с частными лабораториями на платной основе. При этом закон не должен касаться собак спецслужб, собак-повадырей и собак, которые находятся в приютах для бездомных животных, а для пенсионеров, инвалидов и других социально уязвимых граждан необходимо предусмотреть льготы.

"По прошествии двух лет мы предлагаем установить высокий штраф за собачьи отходы на основании результатов теста ДНК, а также за выгул собаки без наличия соответствующей регистрации. Тогда в случае обнаружения правонарушения любой гражданин сможет вызвать коммунальную службу или доставить образец в лабораторию самостоятельно для идентификации источника загрязнения", – говорится на сайте Давыдова.

Предприниматель предлагает направлять часть собранных с помощью штрафов средств лабораториям. Так будет оплачиваться их работа. Оставшиеся деньги необходимо тратить на создание в городах площадок для выгула собак, считает бизнесмен.

Нужно именно сейчас рассмотреть эту идею, поскольку недавно президент России Владимир Путин поручил внедрить систему ведения учета и мониторинга домашних и бездомных животных. Дмитрий Давыдов надеется, что государство обратит внимание не только на эту, но и на другие инициативы, которые представлены на сайте 20idei.ru.

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Фото: Christoph Hardt / Geisler-Fotopres / www.globallookpress.com
Автор: 14 января 2022, 12:01 Источник: 20idei.ru ✓ Надежный источник

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