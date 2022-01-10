День 20 тысяч мучеников: Что нельзя делать 10 января

10 января православные чтят память 20 тысяч Никомидийских мучеников.



Борцы за христианскую веру приняли смерть в мучениях в Никомидии в 302 году.



История

Город Никомедия был столицей восточной части Римской империи. В 302 году на празднике Рождества император Максимиан, беспощадно истреблявший христиан, послал в храм уведомителя, который огласил присутствующим приказ цезаря выйти на улицу и принести языческую жертву богам. Несмотря на угрозы поджечь храм, люди отказались, 20000 прихожан погибли в огне. Последней была убита святая Домна, бывшая языческая жрица. Прочитав о деяниях апостолов, она решила принять крещение. Страдания мучеников не уничтожили веру – наоборот, она крепла, и все больше язычников принимали христианство, видя, какие подвиги совершают мученики.

Что нельзя делать 10 января

Задаваясь вопросом "Какой сегодня праздник", стоит обратить внимание и на запреты, связанные с этим днем. В православный праздник 20 тысяч мучеников нельзя лгать, подслушивать и сплетничать. Не стоит оставаться в одиночестве, день лучше провести с семьей. В этот церковный праздник нельзя готовить тесто и печь. Запрещается занимать деньги, чтобы не навлечь на себя вечные долги. Поверья, связанные с церковным праздником, рекомендуют не открывать окна и не выбрасывать мусор.

Традиции и приметы

10 января 2022 года православные чтут память 20 тысяч мучеников Никомидийских. В этот церковный праздник издревле обращали внимание на приметы.