Собянин высказался об объединении Москвы и Московской области

Объединение Москвы и Московской области затруднит управление столичным регионом. Таким мнением поделился мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин пояснил, что система управления в Москве и Подмосковье очень сложная и у первопрестольной "хватает своих проблем и задач". Однако градоначальник обратил внимание, что интеграцию инфраструктуры соседствующих субъектов нужно обсуждать. В частности, мэр считает необходимой создать для них единую транспортную систему, сообщает "Радио 1".
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