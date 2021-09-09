Собянин высказался об объединении Москвы и Московской области

Объединение Москвы и Московской области затруднит управление столичным регионом. Таким мнением поделился мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин пояснил, что система управления в Москве и Подмосковье очень сложная и у первопрестольной "хватает своих проблем и задач". Однако градоначальник обратил внимание, что интеграцию инфраструктуры соседствующих субъектов нужно обсуждать. В частности, мэр считает необходимой создать для них единую транспортную систему, сообщает "Радио 1".