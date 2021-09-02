Собянин осмотрел ход реконструкции поликлиник в Марьине

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил детскую городскую поликлинику №148, филиал №3, где сейчас идет реконструкция.

В Москве продолжается реализация программы капитального ремонта 137 поликлиник. Уже обновлено 23 здания, сейчас ведется реконструкция 58 объектов. Например, скоро преобразится поликлиника в районе Марьино. Здесь к капитальному ремонту приступили в июне. Работы планируют завершить в сентябре.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в здании медучреждения обновят инженерные коммуникации, фундамент, кровлю, окна, заменят оборудование. "По большому счету это будет новая современная поликлиника", – отметил градоначальник. Он также добавил, что такие масштабные реконструкции обычно занимают два-три года, однако специалисты наращивают темп, чтобы все отремонтировать за полгода, и горожане смогли скорее вернуться в медучреждение.

По словам заместителя мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, во всех поликлиниках, где сейчас проводится капитальный ремонт, работы завершатся в конце декабря этого года.

"Те поликлиники, которые были по текущему году, мы их в конце декабря заканчиваем, и коллегам начинаем передавать под заселение, в том числе и эту поликлинику", – рассказал заммэра.

Также продолжается реконструкция здания филиала №1 городской поликлиники №36 на Новочеркасском бульваре, дом 48, общая площадь которой составляет 8,5 тысячи квадратных метров. Там к капитальному ремонту приступили в марте 2021-го.

Завершить программу реконструкции 137 зданий поликлиник планируется до конца 2023 года. После ремонта объектов первой очереди начнется реконструкция других медучреждений. Во вторую очередь программы планируется включить еще около 50 поликлиник.