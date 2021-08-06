Эксперты заявили о высокой надежности системы онлайн-выборов

IT-специалисты рассказали о работе системы дистанционного электронного голосования.



В России активно развиваются цифровые технологии. Онлайн-формат взаимодействия интегрирован сегодня во все сферы жизни. IT успешно применяется и в политике. Яркий пример – сентябрьские выборы в Государственную Думу РФ, где будет задействована система дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Так, москвичи уже протестировали возможности онлайн-голосования. До 13 сентября на портале mos.ru идет сбор заявок от желающих дистанционно выбрать депутатов. Это особенно актуально в период пандемии коронавируса, когда нужно максимально сократить социальные контакты.

IT-специалисты подчеркивают, что система ДЭГ обладает высокой надежностью. В некоторых случаях она даже превосходит традиционные методы голосования на избирательных участках. Об этом рассказал генеральный секретарь Партии прямой демократии Олег Артамонов.

"Любой вброс как отклонение в статистике будет сразу вычислен. И, что самое важное, никто не может знать, какой конкретно избиратель и за кого проголосовал – тайну голоса обеспечивает система шифрования и другие компоненты", – подчеркнул Артамонов.

Кроме того, руководитель проекта ДЭГ Лаборатории Касперского Александр Сазонов подчеркнул, что при разработке онлайн-системы применяются механизмы защиты, способные минимизировать сбои и влияние атак.

"Абсолютно защищённых электронных систем не бывает. Но мы применяем при разработке ДЭГ такие механизмы защиты, которые сведут сбои и влияние атак к минимуму. Также сейчас разработчики уделяют внимание простоте и доступности системы, ведь это во многом сказывается на отношении избирателей к технологии", – отметил Сазонов.

В свою очередь менеджер по продукту компании Waves Enterprise Иван Косарев уточнил, что на сегодняшний день электронное голосование внедрено на выборах в Эстонии, Бразилии, Швейцарии, США и других странах. По мнению эксперта, ДЭГ повышает явку, так как дает возможность без лишних трудностей проголосовать жителям дальних регионов и людям с ограниченными возможностями. Кроме того, это снижает затраты на организацию выборов.