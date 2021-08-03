Эксперты высоко оценили систему дистанционного электронного голосования

Технические специалисты, политические аналитики, народные избранники, общественные деятели – все в один голос поддерживают новую систему онлайн-выборов.

В Москве стартовал прием заявок на онлайн-голосование. Жители столицы в дистанционном формате смогут принять участие в сентябрьских выборах в Государственную Думу РФ. Чтобы отдать голос за кандидата в депутаты, будет достаточно просто зайти на сайт или запустить мобильное приложение. Работу системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) высоко оценили эксперты.

Так, заместитель директора по развитию группы компаний E TERRA MEDIA Тимофей Савин уверен, что система ДЭГ является логичным продолжением курса по цифровизации коммерческих и государственных услуг. По мнению эксперта, в ближайшем будущем не только голосование перейдет в дистанционный формат, но и многие другие привычные сферы жизни. Особенно это актуально в период пандемии коронавируса. Савин подчеркнул, что сегодня цифровизация становится приоритетом.

Среди основных преимуществ онлайн-выборов он выделил удобство. Действительно, новая система позволит гражданам проголосовать со смартфона, не выходя из дома. Также специалист призвал обратить внимание на подготовку квалифицированных кадров для работы с ДЭГ. Савин отметил необходимость проводить просветительскую работу среди старшего поколения, потому что не все хорошо владеют цифровыми технологиями.

Депутат муниципального округа Некрасовка Олег Дегтярев заявил, что система ДЭГ обеспечивает безопасность граждан во время пандемии. Он также оценил удобство онлайн-голосования.

"Планирую регистрироваться на ДЭГ. Это гораздо проще, не надо выходить из дома. На то, чтобы сделать свой выбор уйдет не больше пяти минут. Учитывая пандемию, это еще и безопаснее. Можно проголосовать с дачи, откуда угодно. Не надо спешить до закрытия участка. Для человека, который хочет проголосовать, это гораздо облегает жизнь", – отметил Дегтярев.

Кроме того, депутат предложил, что электронная избирательная система со временем может вытеснить традиционные участковые комиссии.

Политический консультант Алексей Ярошенко не исключил, что во время выборов могут произойти провокации с двойным голосованием. Меж тем, эксперт уверен, что заблаговременная регистрация в системе ДЭГ позволит избежать большинства негативных факторов. Он призвал граждан доверять государству в вопросе защиты личных данных на электронном ресурсе.

Ярошенко напомнил, что москвичи на прошедшем тестировании онлайн-голосования в столице уже показали свое желание и заинтересованность принять в выборах дистанционное участие. Он выразил уверенность, что отзывов электронной регистрации будет крайне мало.

Мастер спорта РФ, обладатель Кубка мира по киокушинкай каратэ и общественный деятель Виктор Горн не сомневается, что в скором времени онлайн-голосование станет такой же обыденностью для россиян как оплата услуг ЖКХ или банковские переводы в Интернете. Спортсмен заявил, что система ДЭГ – это самый комфортный формат голосования для избирателей. "Сам буду голосовать дистанционно, через Интернет", – подчеркнул Горн.

