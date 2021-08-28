Россиянам рассказали о способе ежемесячно получать 15 тысяч рублей от государства

Некоторые россияне могут обратиться за дополнительной финансовой поддержкой от государства в размере около 15 тысяч рублей. О способе её получения рассказали в Пенсионном фонде России.
На выплату могут рассчитывать, в частности, – семьи с детьми. "Семейный капитал" полагается семьям, где второй ребёнок родился или был усыновлён родителями до 1 января 2018 года. При этом мать и ребёнок должны быть гражданами России. Помимо этого представители Пенсионного фонда будут оценивать и доходы граждан, отдавая предпочтение малоимущим семьям.
Малоимущими считаются семьи, чей доход не превышает размера двух установленных в регионе их проживания прожиточных минимумов. Они смогут каждый месяц получить выплату в размере прожиточного минимума, который составляет, в среднем – 15 тысяч рублей. Чтобы получить финансовую помощь от государства, необходимо подать заявление в отделение Пенсионного фонда или в многофункциональный центр госуслуг (МФЦ). Воспользоваться правом на пособие можно в течение трёх лет с момента рождения или усыновления второго ребёнка. После того, как второму ребёнку исполнится один год, нужно повторно подать заявление и оформить выплату в отделении ПФР.
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