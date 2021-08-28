Собянин пообещал усилить контроль за нарушающими порядок мигрантами

Собянин напомнил, что каждый год в Москву приезжают миллионы людей не только из российских регионов, но и из-за рубежа. Сотни тысяч мигрантов прибывают из СНГ с целью трудоустройства, отметил он.
По словам мэра, большинство приезжих соблюдают законы. "Регистрируются, получают и оплачивают патенты, устраиваются на порой тяжелые виды работ и добросовестно трудятся", – написал градоначальник.
Однако в последнее время произошло несколько массовых драк. Подобные инциденты недопустимы, отметил Собянин.
"Так не пойдет. Таким гостям мы не рады", – заявил мэр.
Он рассказал, что за последние месяцы полиция провела рейды – возбуждено 800 уголовных дел, около 200 человек депортировано, а 17.5 тысячи мигрантов запрещен въезд в Россию.
Кому-то такие меры могут показаться чрезмерными, но так будет и впредь, подчеркнул Собянин. Москва – гостеприимный город, но вести себя нужно подобающим образом, добавил градоначальник.
Ранее в МВД сообщили, что могут выдворить иностранцев, чье пребывание в России признано нежелательным. К таковым относятся лица, угрожающие общественному порядку, здоровью населения, обороноспособности или безопасности государства.
Популярные темы форума
Личная дистанция
Спортивная площадка во дворе
Хочу увеличить грудь
Дети больше любят отца чем меня
Жена ко мне охладела
Хорошее средство от всех болезней
Когда ребенок должен обеспечивать себя сам?
Отношения моей девушки с моим отцом
Какой вес для роста 152 см вы считаете идеальным?
Почему Долина так плохо выглядит?