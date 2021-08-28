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Общество
Собянин пообещал усилить контроль за нарушающими порядок мигрантами

Собянин пообещал усилить контроль за нарушающими порядок мигрантами

Мэр Москвы Сергей Собянин поднял тему поддержания порядка среди мигрантов. В своем блоге градоначальник сообщил, что власти усилят контроль за соблюдением закона со стороны приезжих.
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Собянин напомнил, что каждый год в Москву приезжают миллионы людей не только из российских регионов, но и из-за рубежа. Сотни тысяч мигрантов прибывают из СНГ с целью трудоустройства, отметил он.

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По словам мэра, большинство приезжих соблюдают законы. "Регистрируются, получают и оплачивают патенты, устраиваются на порой тяжелые виды работ и добросовестно трудятся", – написал градоначальник.

Однако в последнее время произошло несколько массовых драк. Подобные инциденты недопустимы, отметил Собянин.

"Так не пойдет. Таким гостям мы не рады", – заявил мэр.

Он рассказал, что за последние месяцы полиция провела рейды – возбуждено 800 уголовных дел, около 200 человек депортировано, а 17.5 тысячи мигрантов запрещен въезд в Россию.

Кому-то такие меры могут показаться чрезмерными, но так будет и впредь, подчеркнул Собянин. Москва – гостеприимный город, но вести себя нужно подобающим образом, добавил градоначальник.

Ранее в МВД сообщили, что могут выдворить иностранцев, чье пребывание в России признано нежелательным. К таковым относятся лица, угрожающие общественному порядку, здоровью населения, обороноспособности или безопасности государства.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 августа 2021, 11:19 Источник: Блог Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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