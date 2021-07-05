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Общество
Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким Владимира Меньшова

Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким Владимира Меньшова

Легендарный кинорежиссер, актер, сценарист и педагог умер на 82-м году жизни.
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"Приношу глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Владимира Валентиновича Меньшова", – сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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По его словам, Меньшов был любим миллионами зрителей. После выхода фильма "Москва слезам не верит" он стал по-настоящему народным режиссером, а его комедия "Любовь и голуби" до сих пор остается одним из самых любимых фильмов, отметил спикер Госдумы.

Володин напомнил, что Меньшов отдал многие годы преподаванию во ВГИКе. Он воспитал несколько поколений талантливых режиссеров и актеров.

Уход Меньшова Володин назвал невосполнимой потерей для всех.

Режиссер скончался 5 июля от последствий коронавирусной инфекции. 17 сентября ему бы исполнилось 82 года.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 5 июля 2021, 14:28 Источник: Государственная Дума ✓ Надежный источник

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