Блогера Хованского арестовали на два месяца

Блогеру Юрию Хованскому, обвиняемому в оправдании терроризма, избрали меру пресечения. Ему предстоит провести в СИЗО два месяца, передает "Царьград". Сам он просил домашний арест.
Блогеру Юрию Хованскому, обвиняемому в оправдании терроризма, избрали меру пресечения. Ему предстоит провести в СИЗО два месяца, передает "Царьград". Сам он просил домашний арест.
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