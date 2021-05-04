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Общество
Поддержанные Путиным инфраструктурные кредиты помогут регионам

Поддержанные Путиным инфраструктурные кредиты помогут регионам

Эксперты оценили поддержанную президентом России Владимиром Путиным инициативу "Единой России" о предоставлении регионам инфраструктурных кредитов под низкий процент и на длительный срок.
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Исполнительный директор "Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ "ЖКХ контроль", кандидат предварительного голосования «Единой России» Светлана Разворотнева оценила идею выдачи регионам кредитов под небольшой процент на длительный срок на реализацию инфраструктурных проектов.

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Она рассказала, что уже сейчас большое внимание уделяется развитию в российский субъектах магистральных сетей, дорог и аэропортов. Однако коммунальная инфраструктура по-прежнему находится вне фокуса модернизации.

Поскольку у самих регионов на развитие этой отрасли денег не хватало, вся надежда возлагалась на инвесторов. Они, однако, принимать участие в подобного рода программах не спешили. Среди причин были и "дороге" деньги. Именно эту проблему снимает возможность получения инфраструктурного кредита не более чем под 3% годовых и не менее чем на 15 лет.

В некоторых регионах подобная практика уже была опробована и доказала свою эффективность. Например, в Вологодской области из специального фонда под 2% выдавались специальные кредиты для развития инфраструктуры.

"Региону удалось заключить интересные концессионные соглашения, в том числе в тех сферах, которые потенциально считаются инвестиционно непривлекательными – водоснабжение и водоотведение", – заметила Светлана Разворотнева.

Она напомнила, что в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин говорил также о необходимости предоставления регионам методологической помощи. По мнению Разворотневой, необходимо создать полноценный институт развития в сфере ЖКХ по аналогии с уже существующими в других областях. "Ведь для одних территорий достаточно инфраструктурных проектов, для других нужны государственные гарантии, софинансирование – например, в малых городах", – подчеркнула исполнительный директор "Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ "ЖКХ контроль".

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Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Автор: 4 мая 2021, 18:01 Источник: официальный сайт "Единой России" ✓ Надежный источник

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