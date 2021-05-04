Поддержанные Путиным инфраструктурные кредиты помогут регионам

Эксперты оценили поддержанную президентом России Владимиром Путиным инициативу "Единой России" о предоставлении регионам инфраструктурных кредитов под низкий процент и на длительный срок.

Исполнительный директор "Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ "ЖКХ контроль", кандидат предварительного голосования «Единой России» Светлана Разворотнева оценила идею выдачи регионам кредитов под небольшой процент на длительный срок на реализацию инфраструктурных проектов.

Она рассказала, что уже сейчас большое внимание уделяется развитию в российский субъектах магистральных сетей, дорог и аэропортов. Однако коммунальная инфраструктура по-прежнему находится вне фокуса модернизации.

Поскольку у самих регионов на развитие этой отрасли денег не хватало, вся надежда возлагалась на инвесторов. Они, однако, принимать участие в подобного рода программах не спешили. Среди причин были и "дороге" деньги. Именно эту проблему снимает возможность получения инфраструктурного кредита не более чем под 3% годовых и не менее чем на 15 лет.

В некоторых регионах подобная практика уже была опробована и доказала свою эффективность. Например, в Вологодской области из специального фонда под 2% выдавались специальные кредиты для развития инфраструктуры.

"Региону удалось заключить интересные концессионные соглашения, в том числе в тех сферах, которые потенциально считаются инвестиционно непривлекательными – водоснабжение и водоотведение", – заметила Светлана Разворотнева.

Она напомнила, что в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин говорил также о необходимости предоставления регионам методологической помощи. По мнению Разворотневой, необходимо создать полноценный институт развития в сфере ЖКХ по аналогии с уже существующими в других областях. "Ведь для одних территорий достаточно инфраструктурных проектов, для других нужны государственные гарантии, софинансирование – например, в малых городах", – подчеркнула исполнительный директор "Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ "ЖКХ контроль".